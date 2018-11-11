10 тысяч километров на Isuzu D-Max

Тысячи километров в самых невероятных дорожных условиях — отличный способ познакомиться со всеми особенностями пока ещё редкого для нашей страны пикапа Isuzu D-Max. В Европе он на равных соперничает с Toyota Hilux, а вот в России известен не так широко, понемногу зарабатывая себе имя и репутацию

Маршрут моего Дзен-Путешествия пролегал через Удмуртию, Пермский край, Башкирию и Поволжье, до самых песков Астрахани. Его название было обусловлено тем, что публикации выходили на новой платформе «Яндекс.Дзен», а сам маршрут не был запланирован заранее. То есть, куда я поеду завтра, решалось накануне вечером. Это могло быть и спонтанное желание, и совет местных жителей, что и где стоит посмотреть…

Так вот, первое, на что обращаешь внимание при длительной эксплуатации Isuzu D-Max — это скромный расход топлива. Независимо от условий движения, загрузки, качества топлива и погоды в среднем пикап не потреблял больше 10 литров на сотню. Это включая поездки по грейдерам, грунтовкам и бездорожью. Замеры проводились самым объективным способом — по GPS и чекам с заправок. Причём перед стартом на D-Max было установлено немало дополнительного оборудования: усиленные передние пружины, усиленные задние амортизаторы, 32-дюймовые внедорожные шины, автомобильный компрессор, защита днища и багажный бокс на поперечинах, на которых лежали пластиковые сэнд-траки. Всё это по идее должно было увеличить расход топлива, так что получившиеся показатели можно считать очень достойными.

Настоящий грузовой дизель, доработанный под легковые задачи, отлично справляется и на бездорожье, и при обгонах на трассе. Он не может похвастаться паровозными низами, но очень комфортно едет в натяг.

На трассе, в сочетании с АКПП, скорость 120 км/ч можно держать на двух с копейками тысячах оборотов, что положительно влияет и на расход, и на акустический комфорт. Ведь, как и у многих современных пикапов, шумоизоляция салона неидеальна, но у D-Max это нивелируется тихим двигателем. Хотя из задней части и через крышу всё же доносится аэродинамический шум, вызванный в том числе и установленными багажными поперечинами и пластиковым боксом — без них в салоне было бы ощутимо тише.

Путешествуя на машине, вы часто оказываетесь в местах,

куда не добираются обычные туристы. Этот довоенный ленинградский

трамвай «МС», явно должен стоять в музее

В Isuzu D-Max совершенно не устаёшь от дальней дороги,

но если всё же устал, в любой момент можно

свернуть к местным красотам

Сиденья в D-Max просторны. Сначала кажется, что даже чересчур, кажется, ты будешь кататься в них в поворотах… Но это только кажется. Форма кресел надёжно удерживает водителя и пассажира даже на уклонах. Да, они не похожи на «спортивные» с явно выраженной боковой поддержкой, но мы живём в стране больших людей, и нашим крепким мужчинам в них будет намного удобнее, чем в тесных ковшах других моделей. Вообще, в салоне ощущается простор. Во всём. Как известно, в дальнем путешествии эргономика — первостепенная вещь и мне, с моим «почтидвухметровым» ростом, недоставало разве что регулировки руля по вылету.

За время путешествия были и скользкие грунтовки, и разбитые местными джиперами лесные дорожки. И, надо сказать, на сильном рельефе хотелось бы иметь страховку в виде принудительной блокировки межколесного дифференциала. Электроника способна вытащить автомобиль с диагоналки, и её в принципе хватает, но в глубоких песках всё же хотелось бы иметь блокировку, а не надеяться на электронику. Впрочем, не слишком опытный драйвер, конечно, предпочтёт электронику и будет прав — включив всё и сразу, можно смело отправляться на покорение бездорожья — важно только не переоценить собственные возможности.

Ещё одна дорожная встреча. Гигантский плавучий док,

с танкер-площадкой внутри

Брод для пикапа — родная стихия. С воздухозаборником

он совершенно не боится воды

Может показаться, что я пытаюсь оценивать Isuzu D-Max не с точки зрения пригодности для дальних путешествий, а намеренно выискиваю недостатки, а потом заставляю себя с ними мириться. Но лучшая оценка автомобиля со стороны путешественника — это когда, вернувшись домой, ты на следующий день готов снова отправиться в путь. Так вот, что касается D-Max, то я не только теоретически готов к новым маршрутам, но и намерен сделать это уже в ближайшее время. За то время пока пикап получит ещё ряд доработок, я покручу карту и решу, в какой части мира ещё не стирал покрышки и не выбирал траекторию движения. При этом я не стану утверждать, что Isuzu D-Max на голову выше всех своих конкурентов, но он как минимум выступает на равных. Равный среди лучших! И это не голословное утверждение, не двухдневный тест-драйв, а опыт реальной эксплуатации и путешествия длиной в десять тысяч километров.

Лучшая оценка автомобиля для путешествий — когда, вернувшись домой,

ты уже на следующий день готов снова отправиться в путь

Остаётся дождаться, когда Isuzu полностью отладит работу официальных дилерских центров (в этом направлении много делается в самых разных регионах страны), где пикапами D-Max занимаются уже не в нагрузку к грузовикам, а полноценно ориентируясь на частного потребителя. К тому же известные российские и иностранные тюнинговые бренды во всю разрабатывают и производят новую продукцию для улучшения его характеристик и возможностей. В ближайшее время и мой пикап получит целый ряд интересных обновлений, а значит, станет ещё лучше и вездеходнее.

Текст и фотографии Михаил Рябинин