Случайная встреча. Chevrolet K-30

Такие пикапы в России можно пересчитать по пальцам — военных Chevrolet K‑30 с шестилитровым атмосферным дизелем у нас сохранилось от силы штук пять-шесть, а то и меньше. За рулём этого трака я оказался лишь благодаря исключительно удачному стечению обстоятельств, выяснилось, что он «живет» всего в паре кварталов от моего дома

Увидеть на московской улице Chevrolet K‑30 — всё равно что по дороге в булочную встретить слона. Замечаешь краем глаза что-то совершенно не вписывающееся в привычную картину окружающего мира, присматриваешься и застываешь в изумлении — надо же, стоит и никуда не исчезает! Я почти час вертелся вокруг с телефоном, фотографируя его с разных ракурсов и надеясь когда-нибудь дождаться хозяина. Но в итоге сработали социальные сети — я выложил фото, и через несколько дней мы уже договаривались о встрече. На владельца К‑30 вывели его соратники — «американисты». Оказалось, что Андрей — известный в кругах любителей старых «траков» энтузиаст с огромным опытом эксплуатации и ремонта подобной техники, а Chevrolet K‑30 — далеко не первый в его коллекции. Приобрел он его, кстати, тоже по счастливой случайности — наудачу спросил бывшего владельца и оказалось, что пикап продаётся. Ещё более удивительно то, что К‑30 был в очень приличном для подобной техники состоянии — ни сквозной коррозии, ни серьёзных проблем с агрегатами, только борта были слегка пожёваны. Однако кузов и кабину удалось привести в порядок без особых вложений, даже полной перекраски не понадобилось, и пикап до сих пор в родном матово-зелёном военном мундире. Двигатель и трансмиссию Андрей как следует проинспектировал, но тоже не нашёл каких-то неисправностей, обслужил, отрегулировал — и всё заработало как положено. Правда, на штатных колёсах К‑30 смотрелся немного странно, а главное — слишком маленькая размерность не позволяла ездить с приемлемой по сегодняшним меркам скоростью. В штатах Андрей заказал лифт-комплект от Pro Comp. С помощью удлинённых серёг, новых рессор и амортизаторов машину удалось поднять на четыре дюйма, ещё три дюйма дали проставки под раму. В результате семидюймовый лифт позволил установить колёса от Hummer размером 37/12.5 R16, да не простые, а на разборных дисках с противопулевыми вставками. Каждое из них весит около семидесяти килограммов, однако никаких изменений в трансмиссии не понадобилось, да и запас прочности оригинальных мостов с главной парой 4.56 практически бесконечен. Впереди стоит крепчайший Dana 60, сзади — корпоративный джиэмовский четырнадцатиболтовый мост с автоматической блокировкой Detroit Locker. Мотор легко проворачивает хаммеровские катки, ведь под капотом Chevrolet K‑30 — атмосферный 6.2-литровый дизельный V8 Detroit Diesel мощностью 135 л. с. при 3600 об/мин, крутящий момент — 325 Нм при 2000 об/мин. Ни мощность, ни тяга на первый взгляд не слишком впечатляют, ведь сегодня с такого колоссального объёма сняли бы гораздо больше, но и того, что есть, хватает за глаза. И за уши. Я даже не знаю, с чем сравнить работу этого агрегата! На приборном щитке нет тахометра, но холостой ход, похоже, около 600–800 оборотов в минуту.

Те самые дизельные вибрации, о которых с придыханием говорят владельцы тщедушных жертв современного моторного даунсайзинга, здесь пробирают до мурашек. Даже если просто постоять рядом. После такого знакомства ожидаешь, что в кабине всё ходит ходуном, как в старом тракторе, однако, кроме утробного рыка, ничего необычного нет.

В простейшей панели приборов удивляют огромные размеры контрольных ламп

и указатель уровня топлива размером со спидометр

Даже заехав на бетонный блок, мы не смогли добиться

вывешивания — ход лифтованной подвески огромен

Трёхметстный диван до сих пор в отличном состоянии

и на удивление удобен

Рычаги не дрожат мелкой дрожью, руль не зудит в руках, и, несмотря на почти полное отсутствие настроек, сидеть за баранкой на мягком кожаном трёхместном диване со сплошной подушкой и спинкой очень удобно. В армии американцы, так же как и на гражданке, предпочитают автомат, поэтому в нашем Chevrolet стоит стандартная трехступенчатая АКПП GM TH400 (Turbo Hydramatic 400) и раздаточная коробка NP 208 (New Process 208) с понижающим редуктором. Перевожу в «драйв» подрулевую кочергу и едва прикасаюсь к педали газа — К‑30, немного подумав, мягко трогается с места и неспешно набирает скорость. До 30–40 км/ч обороты почти на минимальном уровне, к 50 км/ч автомобиль начинает потряхивать как на мелкой гребенке, хотя под нами почти ровный асфальт (очень тяжёлые колёса не балансировали), появляются резонансные колебания, но стоит чуть прибавить скорость, и они исчезают. В целом плавность хода почти сорокалетнего Chevrolet K‑30, немало повидавшего на своем веку, не хуже, чем, например, у нового УАЗа «Профи», а управляемость приятно удивляет. Гидроусилитель настолько мощный, что и с маленьким тюнинговым рулём, установленным вместо широкой и тонкой баранки, положенной по штату, колёса без усилий поворачиваются на месте. Руль не люфтит, курсовая устойчивость хорошая, не нужно ловить машину по всей дороге, даже если под тобой колея, в повороты К‑30 заходит как большой внедорожник, а не грузовик, необходимый минимум обратной связи имеется. Благодаря тонким стойкам и огромным информативным зеркалам у пикапа отличная обзорность, квадратные габариты прекрасно читаются, но видеокамеру на задний борт я бы повесил — стальному бамперу от удара хуже не будет, а вот окружающие объекты могут пострадать. Избежать таких неприятностей помогают отличные тормоза — чувствительные, с небольшим свободным ходом, даже резкое замедление не требует топтать педаль изо всех сил. Что удивительно, ведь на К‑30 установлена обычная гидравлика с барабанами сзади и дисками спереди, а не гидропневматическая тормозная система. А вот ускорение, наоборот, не впечатляет, и это вполне логично — многолитровый дизельный атмосферник крутится с огромным трудом, не позволяя резко прибавить скорость, любой обгон для него — знаменательное событие, да и шум мотора в почти лишённой звукоизоляции кабине заглушает все звуки. Крейсерская скорость, на которой мотор не перекручивается, а с пассажирами ещё можно о чём-то разговаривать — примерно 80–90 км/ч, расход топлива при этом — не больше 15 л на 100 км, причём он практически не меняется при полной загрузке.

Крейсерская скорость на колёсах от Hummer — около 90 км/ч,

при этом огромный пикап на удивление легко управляется

Трёхметстный диван до сих пор в отличном

состоянии и на удивление удобен

На своем Chevrolet K‑30 Андрей каждый день ездит на работу, для офф-роуда у него есть «компактный» Chevrolet K‑5, поэтому мы ограничились чисто лабораторным бездорожьем. В качестве эксперимента переехали несколько бетонных блоков, но так и не смогли вывеситься, судя по фото — рама у К‑30 гнётся как у «шишиги» ГАЗ‑66. Правда, перед первым препятствием немного замешкались — напольным рычагом включили понижайку, однако задние колёса продолжали неспешно шлифовать грунт — оказалось, забыли про хабы, чтобы заработал передний мост, нужно выйти из машины и заблокировать их вручную. В общем, потенциал проходимости лифтованного К‑30 велик, но довольно специфичен — благодаря хорошей геометрии и клиренсу около 300 мм под редукторами мостов он без проблем проезжает по сложному рельефу, не пасует в глубокой колее с твёрдым основанием и всегда вытягивает там, где нужно действовать не торопясь, с умом применяя недюжинные тяговые возможности двигателя. Однако слабые грунты не его стихия, и при снаряжённой массе чуть меньше трёх тонн без возможности пройти сложный участок хорошим ходом в трясине он быстро закапывается по мосты, а вытащить из болота такую тяжесть сможет далеко не каждый трактор. Владелец это понимает, и во все тяжкие на К‑30 не пускается (на нём даже нет лебёдки). Для чего же тогда нужен этот монстр? Андрей говорит, что для удовольствия, и с ним сложно не согласиться, водить полноразмерный американский пикап с огромным нижневальным дизелем — ни с чем не сравнимое ощущение!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Chevrolet K‑30 или CUCV M1008 (произносится cuck-vee), Commercial Utility Cargo Vehicle — грузовое транспортное средство коммерческого использования, прямые родственники К‑30 на гражданке — пикапы Chevrolet серии С/К, например, такие как Chevrolet Silverado. Кроме, собственно, пикапа военные в основном закупали у GM шасси с кабиной, «санитарку» CUCV M1010 на той же основе и внедорожник CUCV М1009, то есть Chevrolet K‑5 Blazer второго поколения, но были и другие модификации различного назначения и грузоподъёмности. Chevrolet K‑30 оснащали атмосферным дизельным V8 Detroit Diesel объемом 6.2 л, трёхступенчатой АКПП TH400 и цепной раздаточной коробкой NP208 с понижающим редуктором. Подвеска полностью зависимая, рессорная, спереди — мост Dana 60 с ручным подключением хабов и свободным межколёсным дифференциалом, сзади — корпоративный 14-болтовый мост GM с автоматической блокировкой Detroit Locker. Передаточное отношение главной пары — 4.56:1, полный привод типа Part Time, передний мост можно включать на ходу, понижающую передачу — только при полной остановке, через «нейтраль». У военных CUCV — особая гибридная электросистема с двумя последовательно подключёнными 12V генераторами и двумя аккумуляторами. Приборная панель, световые приборы — 12V, как на гражданских автомобилях, а стартер и свечи накаливания — 24V, ради унификации с тяжёлой военной техникой и возможности подключения 100-амперной аппаратуры. Выпускали K‑30 недолго — с 1984 года по 1987 год, военные сочли попытку сэкономить, приспособив под свои нужды цивильную технику, не слишком удачной, и вскоре на смену полугражданским внедорожникам пришли специализированные автомобили проекта HMMWV, более известные как Hummer.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ CHEVROLET K-30

Длина/ширина/высота: 5 606/2 062/1 915 мм

Максимальная скорость: 88,5 км/ч

Тип кузова: Пикап

Количество дверей/мест: 2/3

Колёсная база : 3 340 мм

Дорожный просвет: 198 мм

Снаряжённая масса: 2 679 кг

Тип привода: Полный, Part Time

Тип двигателя: Дизельный, атмосферный, V8

Объём двигателя: 6 210 см3

Мощность: 135/3 600 л.с. при об/мин

Крутящий момент: 325/2 000 Нм при об/мин

Расход топлива (смешанный цикл): 17 л/100 км

Объем топливного бака: 75,7 л

Перед./задн. подвеска: Зависимая, рессоры

Крутящий момент: 325/2 000 Нм при об/мин

Тормоза, перед./задн.: Дисковые/барабанные

Шины: LT235/85R–16E

Текст Алексей Григорьев

Фотографии Андрей Бак