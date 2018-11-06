Названы рублевые цены на Mercedes-Benz GLE

Отечественные дилеры компании Mercedes-Benz открыли прием заказов на новое поколение внедорожника GLE, дебютировавшего в сентябре. Как ни странно, российских покупателей лишили возможности выбирать опции: комплектаций у новинки всего три, и все они – фиксированные. Строго говоря, Mercedes-Benz GLE появится в нашей стране только с двумя двигателями. Локомотивом продаж, судя по всему, назначен внедорожник в версии 300d с двухлитровым дизельным мотором мощностью 245 л.с. 9-диапазонной АКПП и системой полного привода.

Внедорожник с такой силовой установкой будет доступен в России в двух вариантах исполнения – Premium и Sport по цене 4 650 000 и 4 950 000 рублей соответственно. В список оснащения первой из них входят, к примеру, отделка интерьера искусственной кожей, цифровая приборная панель и мультимедийная система с навигацией и камерой заднего вида (с дисплеями диагональю 12,3 дюйма), обогрев передних кресел и руля, светодиодная оптика и 19-дюймовые колесные диски. В исполнении Premium передняя панель внедорожника будет отделана вставками из грецкого ореха, а выбрать получится только цвет кожи в оформлении интерьера – предлагается три варианта.

Исполнение Sport отличается 20-дюймовыми колесными дисками и аэродинамическим обвесом в AMG-стиле, натуральной кожей, черным дубом в сочетании с хромом в салоне, а также искусственной кожей на передней панели. При этом дизельный внедорожник нельзя будет оснастить популярными в России опциями – например, пневмоподвеской или матричной оптикой.

Более «продвинутые», чем у дизельного GLE, светодиодные фары Multibeam доступны внедорожнику с бензиновым мотором – они входят в единственную для него комплектацию Sport Plus по цене в 6 270 000 рублей. Кроме оптики, такое исполнение отличается камерами кругового обзора, панорамной крышей, более дорогой акустической системой, передними креслами с вентиляцией, бесключевым доступом и некоторыми другими опциями. Mercedes-Benz GLE 450 оснащается 367-сильным бензиновым турбомотором, способным разогнать внедорожник до 100 км/ч за 5,7 с – на полторы секунды быстрее, чем дизель.

Официальной информации о том, когда именно российские покупатели Mercedes-Benz GLE смогут составлять список дополнительного оборудования по собственному желанию, пока нет. Не исключено, что это произойдет только после начала российского производства внедорожника, старт которого на собственном заводе Mercedes-Benz в Подмосковье запланирован на следующий год.