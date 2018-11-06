Дизайнер показал свое видение кросс-купе от Jeep

Компании Jeep пока удается избегать повального увлечения купе-кроссоверами – американцы сохраняют курс на строительство традиционных внедорожников. Однако, за стилистов Jeep все уже решил итальянский дизайнер Антонио Палья, создавший впечатляющий концепт-кар. Изображения концепта под названием Jeep Freedom («Свобода») опубликованы на официальной странице дизайнера, и некоторые западные СМИ уже назвали этот проект самым проработанным и детализированным самодеятельным концептом за последнее время.

Как следует из описания проекта, Антонио Палья попытался воплотить классический дух марки Jeep в современном кузове кросс-купе, с одной стороны, сохранив все внедорожные возможности модели, с другой – придав им некий новый смысл. Новизна и современность реализованы не только при помощи эффектного граненого кузова и купеобразного (хоть и четырехдверного) силуэта, но и за счет электрической силовой установки: по замыслу дизайнера, Jeep Freedom – электрокар. Кроме того, судя по изображениям, такое кросс-купе могло бы получить полностью независимую подвеску со сдвоенными амортизаторами на каждом колесе (возможно, адаптивными).

Концепт сохранил фирменную решетку радиатора и некоторые стилистические элементы, которые можно было заметить на официальных концептах Jeep. Кроме того, проект «Свобода» отличается огромными колесами в мускулистых арках, полностью светодиодной оптикой, массивными защитными элементами, карбоновой крышей и задними дверями, открывающимися против хода движения. В интерьере концепта применены, к примеру, спортивное рулевое колесо, усеченное по хордам, и полностью цифровой интерфейс: информацией водителя снабжают два внушительных сенсорных дисплея, один из которых играет роль приборной панели. Несмотря на детальную (пусть и чисто визуальную) проработку прототипа, серийных перспектив у концепта Jeep Freedom, понятное дело, нет. Однако, нельзя исключать возможности того, что руководство компании заинтересуется этой идеей.