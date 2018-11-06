Концепт Volkswagen Tarok дебютировал на автосалоне в Сан-Паулу

На автосалоне в Сан-Паулу состоялся публичный дебют пикапа Volkswagen Tarok. По предварительной информации, серийная версия модели появится на бразильском рынке в 2020 году. В компании также не исключают возможность выхода машины на рынки других стран. Пока лишь известно, что Tarok построен на платформе MQB: местные журналисты сообщают, что это модифицированная тележка от Tiguan Allspace. Прототип оснащен турбодвигателем объемом 1,4 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Мотор может работать на чистом этаноле или 22-процентом безводном этаноле (E22). Коробка — классический шестидиапазонный «автомат», как у T-Cross для южноамериканского рынка. Серийную модель предложат с двухлитровым дизелем, также выдающим 150 сил. Одной из особенной пятиметрового пикапа станет откидная нижняя часть задней стенки кабины: с ее помощью можно увеличить полезную область погрузки для перевозки длинномеров. Грузоподъемность – около одной тонны. Кроме того, Tarok оборудован цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с тачскрином.