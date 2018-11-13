Новую рубрику с обзорами книг о машинах и путешествиях мы открываем рассказом о культовом романе американского писателя Джека Керуака, посвящённом дороге как главной метафоре «разбитого поколения»

Несколько лет назад на сайте нью-йоркского проекта о мире и путешествиях Atlas Obscura появилась удивительно полезная для любителей американской литературы и дорожных путешествий карта с маршрутами главных литературных героев-путешественников. Авторы выбрали двенадцать книг XIX–XXI веков (от «Налегке» Марка Твена до «Дикой» Шерил Стрейд) и составили подробный указатель перемещений по стране с соответствующими цитатами для каждой из точек. Единственное, чего не предполагает эта схема, так это возможности узнать, сколько миль прошли или проехали герои. Но если бы такая возможность была, то лидером наверняка оказался бы Сал Парадайз — герой знакового для бит-поколения романа Джека Керуака «В дороге».

Роман был написан в 1951 году (по легенде, за три недели), но опубликован только через шесть лет. Он сразу же стал невероятно популярным, и, кажется, именно эта книга точнее, чем все прочие произведения того времени, схватывает характерные для битнической культуры настроения и тип отношения к жизни американского общества.

Два приятеля Сал Парадайз и Дин Мориарти путешествуют по Америке, иногда пытаясь ненадолго остановиться и пожить нормальной для среднего американца жизнью. Каждая часть книги — очередной побег из этой жизни и как будто бесцельные скитания по стране; она написана на дневниковом материале самого Керуака (Парадайз и Мориарти — это он и его приятель Ник Кэсседи). В романе под вымышленными именами мелькают почти все персонажи из учебников истории литературы того времени — Берроунз, Гинзбер, Карр. Все они — соучастники поиска, который вели Керуак и его поколение. Его «Дорога» — это, конечно, не поездка с определённой целью, не путь из точки A в точку B. Это истинная жизнь, это приближение к мечте, к свободе, к богу. Машина (а самые запоминающиеся в романе — это Hudson 1949 года, Cadillac Limousine 1947 и Ford Sedan 1937) здесь не просто рассекает пространство бескрайней страны, она становится инструментом обретения свободы в ханжеском и пуританском обществе. Куда в конечном счёте приведёт их дорога? Кто-то останется на одной из бесчисленных обочин, а кто-то в итоге отыщет ответ на свои вопросы. По крайней мере герою Керуака в этой книге уготован совершенно определённый финал.

Текст Катя Морозова