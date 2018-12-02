Полный набор. Рюкзаки для разных типов путешественников и путешествий

На этот раз для нашего регулярного обзора мы выбрали несколько рюкзаков для разных типов путешественников и путешествий. И даже если вы не планируете ходить пешком дальше чем от парковки до двери отеля, всё равно возьмите с собой рюкзак — пригодится

1. FJALLRAVEN X ACNE STUDIOS KANKEN

€ 190

Возможно, самый модный рюкзак этой осени — знаменитый Fjällräven Kånken из коллаборации с Acne Studios. Всё, что вы любите в Kånken — кожаные ручки, фирменный прямоугольный силуэт, боковые карманы плюс незабываемая рыже-синяя камуфляжная расцветка (спасибо, Acne).

2. POLO RALPH LAUREN HI TECH CAPSULE

20 390 ₽

Если ничто не мотивирует вас выйти из машины и забраться на ближайший холмик ради пары красивых селфи, возможно, поможет крупная надпись «ЛЕЗЬ» на рюкзаке. Если не поможет, сделайте селфи с рюкзаком, не покидая машины, — нужное количество лайков вы точно наберёте.хранения, легко чистятся и моются.

3. THULE SUBTERRA

$ 159.95

Рюкзак для серьёзно настроенных путешественников, у которых всё всегда по полочкам. Количеством внутренних отделений и кармашков останется доволен даже Анатолий Вассерман, да и к дизайну придраться сложно, что для более или менее вместительных моделей большая редкость. Объём рюкзака — 34 л.

4. HERSCHEL SUPPLY CO PACKABLE DAYPACK

2 590 ₽

Небольшой и ультраминималистичный вариант — упаковывающийся сам в себя рюкзак Herschel на 24,5 л из ткани рипстоп, которая очень мало весит и очень плохо рвётся. Имеет смысл взять с собой просто на всякий случай, особенно учитывая, что стоит он недорого. расплёскивание воды.

5. DEUTER RAINCOVER

990–1 690 ₽

Полностью довольны своим рюкзаком, но не уверены в его влагостойкости? Ваш непромокаемый рюкзак самый удобный в мире, но на конкурсе красоты не прошёл бы дальше отборочного этапа? Купите чехол от дождя и наслаждайтесь новым луком — неоново-жёлтый не выходит из моды последние лет семь. Тем более что есть целых четыре версии на разные объёмы — от 12 до 90 л.

6. STRAPVERZ S CAMO

€ 150

Потешаться над рюкзаком с колёсиками можно ровно до тех пор, пока вы не окажетесь один на один с тридцатью килограммами поклажи и неопределённо долгим пешим путешествием по обочине. Если вероятность такого сценария велика — добро пожаловать на сайт Eastpak. Есть версии S (42 л) и M (78 л).

Текст Ирина Дружинина