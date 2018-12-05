Гаражный стиль

Даже самый обыкновенный гараж может быть не только хранилищем хлама, но и местом для досуга. Мужского досуга. Подумайте об этом

Несмотря на то что автомобиль в нашей стране стал доступен широким народным массам не так уж давно, стремление обрести собственный гараж передаётся из поколения в поколение. Про гаражи сочиняют байки и снимают фильмы, да и термин «гаражные посиделки» известен каждому. Вы спросите, к чему это я? Да к тому, что как ни крути, а гаражная тема существует во всём цивилизованном мире, только в соответствии с национальным характером выражается по-разному. В Европе и Америке это просторное, почти безупречное помещение, где рядом с повседневным автомобилем часто живёт байк, а то и небольшой самолёт. В Азии это может быть ещё и домашний автосервис у дороги. У нас нечто среднее и без самолёта. Зато в России встречаются индивидуумы, превращающие гараж ни много ни мало во второй дом. В общем, отношение к предмету настолько серьёзное, что существует даже особая гаражная субкультура – своего рода клуб по интересам, в котором есть принятые стандарты, модные тенденции и, безусловно, примеры для подражания. Разумеется, есть и производители специального инвентаря, готовые как предоставить инструмент и оборудование, так и взять на себя создание культурно-гаражного пространства с нуля, то есть ещё на этапе проектирования.

Вопрос где и как разместить точило, легко решается

при помощи силовой полки

Этим материалом мы начинаем цикл статей о том, как привести в порядок свой гараж (причём это вовсе необязательно должен быть просторный ангар 10х20 м). Мы начнём с оборудования и организации полезного пространства обычного бокса, примерно такого как стандартное стояночное место гаражного кооператива. А поможет нам в этом компания «Гараж Образцового Содержания и Порядка», у которой есть опыт по наполнению и систематизации рабочего пространства, причём делается всё не просто аккуратно, но даже красиво.

Понятно, что в условиях тесного бокса не слишком-то развернёшься, тем не менее ряд объектов сюда поместится легко, тем более что они как раз и рассчитаны на минимальную площадь и экономию пространства. В первую очередь в подобном помещении надо освободить пол и максимально использовать стены с потолком. Чаще всего в качестве камней преткновения выступают комплекты неиспользуемых колёс и спортинвентарь – летом санки со снегокатами и лыжами, зимой – велосипеды. Поэтому первым в списке полезного оборудования может стать велодержатель (складная конструкция, практически не занимающая места, когда она не используется). На нём умещаются или два велосипеда, или несколько пар лыж, или багажник на крышу, или вообще что угодно весом до 40 кг. Рядом было бы полезно разместить навесную полку для колёс – складную конструкцию, раздвигающуюся под необходимый размер и выдерживающую 125 кг. Но главный гаражный герой, конечно, складной верстак размером от 1 до 1,5 м в ширину и от 1,5 до 2 м в высоту. Над верстаком можно установить светодиодный светильник или повесить навесную полку. В сложенном состоянии верстак отступает от стены всего на 6 см. Собственно, этой своей компактностью он и хорош, но ни точила, ни тиски на нём не закрепить. Для подобного инструмента есть крепкая и прочная полка для точильного станка. Полка подходит ко всем точилам и очень удобна в работе.

Откидная рама для хранения колёс — простое и очень полезное решение.

Пригодна для любого груза весом до 125 кг

Вслед за точилом следуют ключи и приспособления, которые традиционно удобно и правильно развешивать на стенах. Поскольку сегодня далеко не все гаражи металлические, хорошим выходом будет перфорированный лист. Он послужит и в качестве основы для крепления магнитных держателей, и как пространство под крючки для инструмента. Размеры листа – 1х2 м. Кроме всего прочего, лист стильно выглядит и придаст весьма простецкой стене привлекательный вид.

Разумеется, раз появляется такой инструментальный органайзер, необходимы всевозможные магнитные полочки, держатели, лотки, контейнеры и прочие места хранения. Это недорогие, но крайне полезные аксессуары!

Плоский шкаф и перфорированная металлическая панель — самый

рациональный вариант размещения инструмента

в тесном гараже

Даже для сложных приборов и инструментов есть

полки и магнитные держатели

Если какие-то из приспособлений размещены на задней стенке гаража, не упираться в них бампером автомобиля помогут парковочные башмаки. Точность – вежливость королей, и, когда спереди и сзади от бамперов по 5 см, надёжный упор – простое и радикальное решение. Очевидные и, казалось бы, очень простые советы, скажете вы? Несомненно, но далеко не каждый способен, засучив рукава, варить, сверлить, красить и привинчивать самодельное оборудование. Тем более что уже есть готовые продуманные решения от проверенных годами производителей. Мы начали со скромного бокса, но в следующих материалах непременно расскажем о более масштабном и профессиональном подходе, и даже переквалификации гаража в мужской клуб по интересам. До встречи в гараже!