Образец для подражания. Тест-драйв Jeep Compass

Я себя под Лениным чищу, чтобы плыть в революцию дальше», — писал когда-то поэт Владимир Маяковский. А вот Jeep Compass, чтобы плыть дальше, чистит себяне под Лениным, а под Jeep Grand Cherokee

Первое поколение Jeep Compass было похоже на хомяка с забором во рту. Согласитесь, смелое решение! Возможно, это было озорством дизайнеров, а может, их верой в то, что они предвосхищают новую эпоху. Мол, пройдёт каких-нибудь пять-шесть лет, и все кинутся плодить зверушек в стиле киберпанк, а художники Chrysler получат медаль первопроходцев и пожизненную славу. Но, увы, что-то пошло не так.

СУЕТА СУЕТ

Как только функционеры компании поняли, что промахнулись, они свернули в противоположную сторону и приняли самое консервативное решение, какое только можно было принять, – сделали следующее поколение Compass копией Grand Cherokee. Надо сказать, что поклонники марки восприняли перемены с энтузиазмом, но вот рынок… это такая тварь, которая поворачивается очень медленно и тем самым нередко наказывает слишком суетливых менеджеров. И как только парни из Jeep с воодушевлением принялись клепать копии «грандов», на рынок начали выходить те самые зверушки киберпанка. Представляю себе лица боссов из Chrysler, когда автосалоны наводнили Mini Countryman и Nissan Juke (а cейчас к ним добавилась ещё и Toyota С-НR). Потребители радостно понесли свои деньги в другие компании, а американцы вынуждены были вернуться к креативу в лице Renegate, а заодно продаться с потрохами итальянцам. Вот чем заканчивается блошиная суета. Как-то несолидно для ковбоев!

БОЛЬШЕ ЦВЕТА. БОЛЬШЕ КАЙФА

Тем не менее есть и положительные моменты. Пусть перед нами и очередной близнец «гранда», но он определённо красив. На него приятно смотреть и этого не отнимешь. Возможно, свою роль играют фирменные трапециевидные арки колёс и решётка радиатора с семью вертикальными прорезями.

Хотя в компании делают акцент на особенной линии крыши, уже знакомой по старому Compass. Сомнительно. Не может быть никаких фамильных черт у того, кто потерял собственное лицо и всего лишь копирует старшего брата… Интерьер, естественно, тоже не оригинален и изо всех сил старается соответствовать стилю того же Grand Cherokee. Хуже всего смотрится одноцветная полностью чёрная отделка. Материал вполне качественный, детали подогнаны аккуратно, но тёмная передняя панель выглядит не лучше внутренности офицерского сапога. Наверное, чтобы достичь нужного уровня эстетики, чёрный пластик должен быть очень дорогим, причём настолько, что использовать его в обычном кроссовере не имеет смысла. А вот двуцветной отделкой можно восторгаться всегда. Она великолепна! Собственно, то же самое происходит и с цветом кузова. Как только появляется контрастная крыша, а у Compass есть такой вариант, автомобиль буквально расцветает.

ДИЗЕЛЮ НЕ БЫТЬ

На Jeep Compass мы проехали по северной Италии. Здесь масса удобных мест для проверки качества шасси. Сначала у нас была дизельная версия, которой скорее всего не будет в России (хотя шанс есть). Двухлитровый мотор на тяжёлом топливе замечательно показал себя на горных серпантинах. Тяги более чем достаточно, чтобы забираться по шпилькам на самый верх. Уверенно, безопасно, но без азарта. Кроме того, педаль тормоза довольно тупая и ватная, обратной связи почти никакой. Может, именно поэтому бензиновый вариант по своим ездовым качествам показался значительно более интересным. Кроме того, возникло подозрение, что подвеску дизеля зажали из-за большего веса мотора, а потому и комфорт бензиновой версии впечатлил гораздо сильнее. Вспоминая свои впечатления от поездки, так и тянет вставить фразу вроде «автомобиль продемонстрировал характерную для современных кроссоверов недостаточную поворачиваемость». Все эти специальные термины обладают какой-то особой магией и неизменно впечатляют аудиторию. Однако о чём они говорят будущему владельцу? Недостаточная поворачиваемость? Что это за хрень? Понятно, что автомобиль не слишком охотно заходит в вираж, но с чем мы сравниваем? Где точка отсчёта? Гоночный болид? Обычно после работы я еду в магазин, а потом на дачу… Чем на этом тоскливом пути мне помогут нюансы, выраженные непонятным профессиональным языком? Скажу больше, они только вводят в заблуждение. Если у большинства кроссоверов именно такая, то есть недостаточная, поворачиваемость, то она, вероятно, должна стать для них эталонной? А вот другие настройки – блюда для гурманов, и насладиться ими можно только на закрытом полигоне.

В одноцветной чёрной отделке ощущаешь себя как внутри сапога.

С двумя цветами было бы веселей

Семь прорезей в решётке радиатора — фамильная черта или,

как теперь говорят, ДНК марки

Передний и задний свесы вполне подходят для езды

по пересечённой местности

ВСЁ СТЕРПИТ

Большинство пользователей интересуются настройками шасси только в плане того, насколько они пригодны для отечественных дорог. Именно об этом я и думал, когда утюжил неровности итальянского севера. Что в итоге? Подвеска работает довольно мягко, и классический лежачий полицейский проглатывается ей практически незаметно. Однако при встрече с более серьёзными препятствиями показывает большую энергоёмкость и встречает удар уже жёстче, чтобы не допустить пробоя. Производитель объясняет эту особенность амортизаторами, имеющими систему избирательной частоты демпфирования FSD (любовь к звучным сокращениям неистребима). Проще говоря, терпимость Compass к дефектам дорожного полотна налицо.

СКАЗОЧКИ

На презентации много говорили о современных продвинутых электронных помощниках. Представитель компании особенно выделял обновление интеллектуальной системы удержания в полосе — мол, раньше автоматическая корректировка рулём приводила к тому, что машину бросало из стороны в сторону, заставляя её двигаться галсами, теперь же она будет идти чётко посередине. Но, как только мы выехали на магистраль и включили эту волшебную функцию, она немедленно приступила выполнять те самые знакомые галсы, от которых недавно избавилась. М-да, наверное, всё же рановато, хотя все эти сказки о самоуправляемых машинах нам нашёптывают уже давно.

КАРДАН КРУТИТСЯ И НЕ КРУТИТСЯ

Чтобы не создавать проблем с выбором, силовых агрегатов для нашего рынка приготовили всего два, точнее, это один бензиновый мотор 2.4 л, но с разными настройками (150 и 175 л.с.). Выбор трансмиссий тоже пока в перспективе, а сейчас у всех российских Jeep Compass полный привод и девятиступенчатый автомат. Кстати, коробку сделали в США по лицензии ZF, и главная её задача – экономия топлива. Нет даже режима «Спорт». Правда, адаптироваться к стилю вождения она умеет. Если, конечно, вы достаточно настойчивы. У меня, честно говоря, терпения не хватило. В основном я езжу спокойно, и резкие рывки нужны мне редко, например, чтобы успеть перестроиться. Не знаю, как у других, но у меня не получается заранее предугадать, когда именно понадобится резкий старт, соответственно и коробка адаптироваться не успевает… Полный привод Compass имеет в основе многодисковую муфту с электронным управлением. При этом в переднеприводном режиме кардан не крутится, обеспечивая меньший износ деталей и небольшой расход топлива. Если же нажать кнопку Lock, кардан будет подключён постоянно.

Пол багажника практически ровный, что удобно

для погрузки и ночлега

Места на заднем диване более чем достаточно

ДЕРЖИМ ТЯГУ

Compass имеет три базовых комплектации: Longitude, Limited и Trailhawk. Цены стартуют от 2 049 000 рублей. Самая интересная версия, конечно же, Trailhawk. Все модификации Jeep, имеющие в названии приставку Trail, прошли испытание знаменитой американской тестовой внедорожной трассой Trail Rated. Так вот, Trailhawk отличается увеличенным почти на 2,5 см дорожным просветом (всего 216 мм), у него стальная защита днища и окрашенный в красный цвет крюк фаркопа. Геометрия свесов выше всяких похвал! Угол въезда доведен до 30 градусов, угол съезда – до 33,6 градусов, а угол перелома – целых 24,4 градуса (серьёзный показатель даже для внедорожников). К тому же Trailhawk комплектуется 17-дюймовыми колёсами с агрессивным протектором и имеет электронную систему имитации пониженного ряда (Jeep Active Drive Low). Впрочем, особо обольщаться не стоит, по сути это удержание тяги в пределах первой передачи.

ТАК ЧТО НАСЧЁТ ХОМЯКА?

Итак, почему вам стоит выбрать именно Jeep Compass? Нужно ли вообще его покупать? Определённо. Дизайн кузова, внедорожные возможности, качество отделки – за всё это «Компасу» можно поставить высший балл. Ну а если вы скучаете по хомяку-киберпанку, то вам больше подойдёт Jeep Renegate. Теперь он выполняет эту функцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Jeep Compass имеет несущий кузов и независимую подвеску всех колёс. Двигатель расположен поперечно. Руль с электроусилителем на рулевой колонке менее трёх оборотов от упора до упора. Коробка передач автоматическая девятиступенчатая. Полный привод подключается с помощью многодисковой муфты с электронным управлением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИCТИКИ JEEP COMPASS

Длина/ширина/высота: 4 394/1 874/1 644 мм

Колёсная база: 2 636 мм

Дорожный просвет: 208 мм

Глубина брода: 406,4 мм

Угол въезда/перелома/съезда: 16,8/22,9/31,7

Диаметр разворота: 11,07

Объём багажника: 368 л

Снаряжённая масса: 1 542 кг

Трансмиссия: 9 АТ

Тип привода: Электронно-подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый R4

Объём двигателя: 2360 см3

Мощность: 150@6400 л.с.

Крут. момент: 237@3900 Нм

Передняя/задняя подвески: Независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Текст Дмитрий Леонтьев

Фотографии Компании-производителя