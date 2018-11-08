Эволюционная практика. Тест-драйв Subaru Forester

Новый Subaru Forester стал мощнее, быстрее, безопаснее и комфортнее. О его проходимости и практичности мы поговорим позже, а пока первое знакомство

Автомобиль, который вроде бы никогда не метил во флагманы, давно стал локомотивом японской марки, определяя её успех по обеим сторонам и Тихого, и Атлантического океанов. И если вдруг кто не знает историю Forester, то мы вам её с удовольствием напомним. В 1995 году на Токийском автошоу показали полноприводный универсал повышенной проходимости со странным названием Streega. Он был построен на платформе Impreza, которая в свою очередь построена на укороченной платформе Legacy. И вот спустя два года на мировые рынки вышла новая модель кроссовера, который сразу составил мощнейшую конкуренцию тогдашним лидерам Toyota RAV4 и Honda CR-V. Он продавался под слоганом, звучащим примерно так: «Крутой как внедорожник, маневренный как легковушка». С самого начала Subaru Forester был полноприводным. Причём версии с механической трансмиссией оснащались постоянным полным приводом, самоблокирующимся межосевым дифференциалом, да и ещё и со своего рода демультипликатором в коробке с понижением в 1,6 раза. Автоматы, правда, шли с муфтой привода задних колёс, что уже тогда не мешало пропагандировать симметричный полный привод. Три мотора (из которых один турбированный), быстро развивающаяся индустрия тюнинга, фирменные фишки (вроде безрамочных дверей) — всё это привело к неутихающей до сих пор популярности. В 2002 году прошёл первый глубокий рестайлинг, в 2007 — второй. В 2012 году изменения стали ещё более радикальными, хотя принципиально ничего не менялось. Наконец, в 2018 году на Московском автосалоне, а затем и на сентябрьском фестивале марки любопытствующей публике продемонстрировали новинку — Forester пятого поколения. И вновь, к счастью, изменения были скорее эволюционными, поскольку, во‑первых, лучшее — враг хорошего, а во‑вторых, не мешайте машине работать! При этом обновление 2012 года можно назвать наиважнейшим, поскольку Subaru наконец-то стала обращать внимание на опции безопасности не только в том понимании, на котором строился подход японцев раньше (мол, отточенная управляемость и высокая энерговооружённость — залог успеха), но и в области электронных устройств. В 2018 году эта тенденция продолжилась.

Передняя панель, разнообразные опции безопасности…

Не так уж мало нового в новом Forester

ТУРБО ТОЧКА НЕТ

Не знаю, как пойдёт дальше, но пока и для российского, и для европейского, и для американского рынков предлагаются только атмосферные двигатели с единственным вариантом трансмиссии и единственной системой полного привода. Механические коробки канули в лету даже не вчера, а вот отсутствие турбомоторов на Subaru принять сложнее. Базовый 2.0-литровый четырёхцилиндровый двигатель выдаёт 150 сил. Скромный в наше время показатель, но мотор, напомню, не наддутый и умеренно форсированный, как и большинство оппозитов. Цены на такой вариант в базовой комплектации начинаются с 1 393 000 рублей. Интереснее 2.5-литровый агрегат, который теперь развивает не 171, а 185 л. с. С учётом более прогрессивной кривой момента, лучшей чем у турбированного 2.0- и прежнего 2.5-литрового, обновлённый мотор ещё и комфортнее на ходу, в том числе на пересечённой местности. Мотор, разумеется, оппозитный, четырёхцилиндровый (Subaru Boxer есть Subaru Boxer — тут компания марку держит). Он почти «квадратный» — диаметр цилиндра 94 мм, ход поршня — 90 мм и вообще по всем подобным параметрам не отличается от FA/FB25… Сейчас мало кто верит в гаражные легенды про необходимость снятия оппозита Subaru для замены свечей зажигания, про стоимость регулировки клапанов под 20 тысяч рублей и т. д. А вот осознавших, что мотор этот не только мощный и тяговитый, но ещё и лёгкий, соответственно объёму экономичный и на удивление выносливый, с каждым новым поколением Subaru становится всё больше. Хотя, говорят, марка и покинула первые строчки рейтингов надёжности, но мотор тут точно не при чём, по крайней мере 2.5-литровый атмосферный. Такой и стоит на нашем Forester. Тянет он в самом деле отлично! Мощно и на всём диапазоне оборотов. Пятый Forester разгоняется быстрее предыдущей модели, особенно в первые секунды. Возможно, свою лепту вносит вариатор, который наверняка подогнали под возросшую мощность двигателя, хотя официально это никто не комментирует. Трансмиссия принципиально не изменилась — бесступенчатая коробка передач с гидротрансформатором и сцеплением Lineartronic оснащается опцией ручного переключения, который делит диапазон передаточных чисел на семь, так сказать, секторов. Это полезно при торможении двигателем, при езде с большим количеством поворотов и опять-таки на бездорожье.

Спереди Subaru Forester узнаётся сразу и безошибочно

К оформлению задних фонарей придётся привыкать, но

«субаристы» со стажем привыкали и не к такому

РАЗНЫЕ ГРЯЗИ

Даже владельцы Subaru (я убедился в этом на фестивале марки) путаются в системе привода Forester. С появлением пятого поколения всё должно стать предельно ясно. Никаких межосевых дифференциалов больше нет — от постоянно ведущего передка на заднюю ось мощность передаётся посредством многодисковой муфты с гидравлическим управлением. В идеальных условиях муфта перебрасывает примерно 20% мощности назад. Это позволяет компенсировать недостаточную поворачиваемость и обеспечить предсказуемое поведение, не меняя характеристик движения. При получении сигнала от датчиков об изменении режима, от старта с места до поворота или пробуксовки, муфта замыкается, перебрасывая до 50% мощности назад. То есть привод становится полным с соотношением 50:50. Надо понимать, что при качении по сухому асфальту с постоянной скоростью никакого трения в муфте нет. Скорость вращения колёс одинакова. А вот при пробуксовке есть, но столь кратковременная, что такого понятия, как перегрев, для системы полного привода как бы и не существует. Помогает и противобуксовочная система, тем более с X–Mode. На этот раз у нас не было возможности протестировать полный привод и электронных ассистентов в естественной для них среде обитания, уж больно хороша была погода, но вскоре мы непременно это сделаем.

Сама система X–Mode, кстати, тоже обновилась. Теперь, как и на некоторых других программных ассистентах, у неё появились переключаемые режимы движения: если утопить шайбу — дорожный, если повернуть налево — снег и грунт (Dirt), если направо — глубокий снег и грязь (Mud)… Чтобы понимать, в чём тут дело, надо знать суть работы X–Mode. В отличие от других похожих систем при активации X–Mode, кроме перевода противобуксовочной автоматики в режим повышенной боевой готовности, меняется и отзывчивость двигателя на нажатие педали газа. Его реакция становится немного замедленной, как будто ход педали увеличился, и тронуться с места можно более плавно. Вместе с тем при срабатывании противобуксовки, особенно когда начинают вращаться все четыре колеса и все они притормаживаются трэкшн-контролем, обороты расти не будут, даже могут немного уменьшиться. Это позволяет избежать закапывания, хотя в тяжёлых условиях подобная тактика не всегда оправдана. В глинистой колее бывает полезно не только поднять обороты, но даже систему стабилизации (а то и противобуксовочную) отключить, иначе до твёрдого не докопаться и грязь не размесить. Вот для такого случая и придуман второй режим. Более детально мы обязательно исследуем его позже, посмотрим, как он работает, и тогда напишем либо подтверждение, либо опровержение. Система помощи при спуске по-прежнему интегрирована в X–Mode, а кнопка «Горный тормоз», то есть удержания на склоне или помощник старта на подъёме, снова вынесена отдельно. Я, признаться, не понимаю, зачем, но как есть так есть.

Первое на что обращаешь внимание на асфальте — улучшенные

шумоизоляция и курсовая устойчивость

Отсутствие турбированных версий в начале продаж

возможно скрывает какой-то сюрприз…

НЕ СПАТЬ

Из всех систем безопасности да и вообще из всего того, что получил Forester в плане всевозможных электронных штучек, мне понравились две вещи. Первая — специальная кнопка с пиктограммой в виде замочка рядом с кнопкой сервопривода пятой двери. Это гениально! Не просто закрыть дверь, но закрыть и запереть. Вторая фишка — это система, которая, как гласит инструкция, сканирует лицо водителя и даёт особый сигнал, если находит признаки усталости. Круто, да?! Далеко ли до распознавания лиц? С другой стороны, а если я по жизни уставший? Или из командировки после шести часов лёту? В общем, вопросов много, но система интересная. Интерьер переделали основательно — новая конфигурация передней панели, новые детали отделки. Однако кое-что осталось неизменным. Например, поясничный подпор — как и прежде одно название. Зато места в салоне теперь хоть отбавляй. Я и в предыдущем Forester садился сам за собой без жалоб, а теперь вообще можно закинуть ногу на ногу и на гитаре играть. Хотя, по данным производителя, длина пассажирского отсека увеличилась всего на пару сантиметров вслед за увеличением длины кузова. Спинки сзади регулируются по наклону и складываются в ровный пол, а подушки оснащены двухуровневым подогревом. Передние кресла стали красивее и оснащаются электрорегулировками во всех версиях. Акустика от Harman Kardon, а головное, хоть и не непонятно от кого, но звучит громко и внятно. В оснащение нового Forester входит масса опций безопасности, главная из которых — система EyeSight, хорошо знакомая нам по Subaru XV. Она делает всё, чтобы избежать столкновения с впереди идущим автомобилем или неподвижным препятствием, наезда на пешехода, а также считывает знаки, разметку и позволяет держать темп в потоке. Очень удобная и полезная вещь, одна из лучших на рынке. Стоит отметить и существенно улучшенную звукоизоляцию. Прежде очень досаждал шум от дорожного покрытия, а теперь разве что мотор прорывается, но у него по крайней мере звук приятный.

Второй ряд стал просторнее за счёт увеличенной

базы и более длинного кузова

Ровный пол одним движеньем и грузовой отсек на два кубометра —

Forester никогда не экономил на объёме багажника

ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ

Как известно, в последнее время Subaru преподносит все свои новинки под лозунгом «Сделано инженерами», тем самым отгораживаясь от пресловутых маркетологов, которые, по мнению широкой публики, безраздельно властвуют в автоиндустрии. Так вот, если в случае с XV это не вызывает сомнений, то в отношении Forester я бы поспорил. И внешний вид с этими странными фонарями, и обилие блестящего в отделке, и отсутствие механической коробки, и уж тем более турбированных моторов на инженерные решения никак не тянут. Кстати, в Японии на презентации нового поколения Forester показали и 2.0-литровый гибридный агрегат E-Boxer, который уже идёт в серию… Главное же в том, что Forester нужно дотянуться до популярности своих основных конкурентов, причём далеко не из Японии. Европейцы и даже американцы делают сегодня весьма интересные кроссоверы. И очень хотелось бы, чтобы новый Subaru оценили по достоинству. Он этого явно заслуживает!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ Новый Subaru Forester построен на единой глобальной платформе SGP (Subaru Global Platform), общей с моделями XV и Impreza. Конструкция кузова несущая, подвеска независимая. Двигатели оппозитные, объёмом 2.0 и 2.5 л, нетурбированные. Расположены спереди продольно, основной привод на передние колёса, задние подключаются через частично замкнутую дисковую муфту. Трансмиссия — только вариатор Lineartronic, который в версии Sport имеет семь фиксированных режимов имитации ручного переключения передач.

Технические характериcтики Subaru Forester

Длина/ширина/высота: 4 625/1 815/1 730 мм

Разгон до 100 км/ч: 9,5 сек

Максимальная скорость: 207 км/ч

Колёсная база: 2 670 мм

Колея пер./задн.: 1 565/1 570 мм

Диаметр разворота: 10,8 м

Дорожный просвет: 220 мм

Углы въезда/съезда/рампы: 20,1/25,8/21°

Объём багажника: 505/1 577 л

Снаряжённая масса: 1 630 кг

Трансмиссия: Вариатор

Тип привода: Полный автоматический

Тип двигателя: Бензиновый B4

Объём двигателя: 2 498 см3

Мощность: 185@5 800 л.с.@об/мин

Крут. момент: 239@4 400 Нм@об/мин

Пер./ задн. подвеска: Независимая/независимая

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/дисковые

Шины: 255/55R18

Текст Игорь Губарь

Фотографии Компании-производителя