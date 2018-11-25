Патриот, которого мы ждали. Тест-драйв УАЗ «Патриот»

Прошлой зимой представители УАЗа обмолвились, что конкурент «ГАЗели» — грузовой УАЗ «Профи» — поделится своими агрегатами с «Патриотом». И вот мы уже отправляемся на обновлённом внедорожнике по популярному маршруту от Мурманска к полуострову Рыбачий

Дизельный двигатель нужен «Патриоту» как воздух, но от собственного мотора на тяжёлом топливе УАЗ давно отказался – слишком плох. Даже не очень требовательные российские клиенты его не брали, ну а подгонять дизель под экспортные нормы «Евро-5» было бы вовсе накладно. Ставить чужой тоже недёшево, а дорогой «Патриот» никто не купит. Вырваться из замкнутого круга помогла конкуренция с ГАЗом в малотоннажном коммерческом секторе. Чтобы коммерсанты, от бедности покупающие «ГАЗель» с базовым 107-сильным мотором Evotech, обратили свои взоры на УАЗ «Профи», старика ЗМЗ 409 пришлось хорошенько взбодрить. Обновлённый мотор с индексом ЗМЗ-409051.10 и звучным именем ZMZ Pro получил привод ГРМ двухрядной цепью, усиленную головку блока цилиндров, новые распредвалы, поршни и жаропрочные клапаны, изменённые фазы газораспределения и систему выпуска с двухканальным коллектором. Степень сжатия повысили с 9,1 до 9,8, мощность подняли со 134,6 до 149,6 л.с., а крутящий момент вырос с 217 Нм при 3 900 об/мин до 235,4 Нм при 2 650 об/мин. Вы спросите, зачем так много цифр? А потому что по ним хорошо видно, что самая важная характеристика тягового мотора – крутящий момент ощутимо прибавился на низах. В результате получился «эрзац-дизель» – бензиновый атмосферник с уверенной тягой в нижнем диапазоне, который, кстати, по-прежнему можно заправлять 92-м бензином. В теории УАЗ «Патриот» с ZMZ Pro выглядит не так уж плохо даже на фоне ближайшего японского конкурента – у Toyota Fortuner с бензиновым мотором такого же объёма 2.7 л мощность 166 л.с. и крутящий момент 245 Нм при 4 000 об/мин. А что на практике?

Разница по сравнению с дорестайлом чувствуется сразу. Едва сев за руль обновлённого «Патриота», я заметил, что с новым мотором в городе намного удобнее. Передаточные числа пятиступенчатой КПП не изменились, но трогаться можно хоть со второй и сразу втыкать четвёртую – тяги хватает, не нужно постоянно работать ручкой в плотном потоке. Да и сам процесс переключения не так напрягает: кулису доработали, ходы стали заметно короче, новый составной рычаг с демпфером больше не зудит! Чтобы подсластить уазоводам жизнь без автомата, завод даже поменял поставщика сцепления. Производитель утверждает, что с комплектом от LUK усилие выжима снизилось на 20 %, правда, мне педаль показалась такой же тугой, как и прежде. В общем, УАЗ как был, так и остаётся большим набором компромиссов, хотя и более удачным, чем его предшественники.

Цены на обновлённый «Патриот» стартуют с 746 500 рублей

за версию КЛАССИК FLEET. Комплектация «Максимум» стоит 1 049 000 рублей

без доплаты за цвет «металлик», блокировку заднего моста

и легкосплавные диски «Кару»

С новым мотором появилась уверенная тяга на низах

Главное и почти единственное обновление в салоне, это составной

рычаг КПП с демпфером — исчез навязчивый зуд,

а ходы стали короче

А вот новый передний мост безоговорочно пошёл «Патриоту» на пользу. Он комбинированный – со ступицами на пять шпилек, но с рулевой трапецией, открытыми поворотными кулаками и ШРУСами от «Профи», к тому же для внедорожника его оснастили рулевым демпфером. Изменив угол наклона шкворней, радиус поворота уменьшили на 0,8 м, но главное – «Патриот» перестал плавать на трассе. Баранку можно отпустить даже в неглубокой асфальтовой колее – курсовая устойчивость отменная. Я специально для сравнения пересел за руль дорестайлинга – прошлогодний «Патриот» шатается по всей географии словно пьяный, да ещё и подпевает дурным голосом 134-сильный движок, который постоянно приходится крутить. В щелях воет ветер, громко шумят покрышки… После обновления внедорожник стал на порядок тише, хотя по части звукоизоляции сделано не так много – в листе шумки на моторном щите законопатили большую дыру со стороны водителя, остались лишь маленькие прорехи технологических отверстий. В колёсных арках появились ворсовые подкрылки, на верхнюю треть двери багажника приклеили дополнительный уплотнитель, теперь и пыль в салон не просачивается. Зато на тихом фоне стало слышно, как раздражающе басит глушитель при непривычно низких оборотах. На скорости за 90 км/ч этот гул доходит до водителя, а задние пассажиры ощущают нагрузку на барабанные перепонки ещё раньше.

Жаль, что на спортивный выхлоп этот звук совсем не похож, а было бы кстати, ведь уазовцы старались придать управляемости внедорожника спортивный характер без потерь в комфорте. Изменили настройки амортизаторов, убрали по одному листу из рессор, уменьшили диаметр заднего поперечного стабилизатора. Передняя подвеска получилась более собранной, а задняя – чуть мягче прежней. В результате поворачивать «Патриот» стал очень хорошо, даже избыточно. Люфт выбирается мгновенно, связь на руле отличная, но тонкий стабилизатор создаёт такой вау-эффект, что после первых динамичных виражей хотелось перекреститься – корма ощутимо заваливается, причём с опозданием, будто до задней оси команда на поворот доходит не сразу. Впрочем, к этому быстро привыкаешь, да и проблема-то копеечная, дорестайловый стаб в сборе стоит около трёх тысяч рублей – мелочь для бывалого уазовода. К тому же заводчане по результатам нашего теста тоже призадумались, не вернуть ли на место прежний стабилизатор.

ДЕТАЛИ МОДЕЛИ 2019 ГОДА Обновлённый «Патриот» не изменился внешне, но получил тёмно-синий цвет, ранее доступный только в специальной версии «Футбол», и 18-дюймовые легкосплавные диски нового дизайна «Кару». С сентября 2018 года «Патриот» выпускается в пяти комплектациях: «Классик», «Оптимум», «Престиж», «Максимум» и «Классик Fleet». Первые четыре оснащены 150-сильным двигателем ZMZ Pro и передним мостом от грузовика УАЗ «Профи». Изменены характеристики амортизаторов СААЗ, новые двухлистовые рессоры мягче на 6 %, диаметр заднего стабилизатора уменьшен с 21 до 18 мм. Улучшена шумоизоляция, модернизированы дверные уплотнители. Вытяжную вентиляцию переместили с внутренней части потолка в багажном отсеке в зону заднего бампера. Заменой втулок в механизме переключения передач добились уменьшения ходов рычага КПП, сам рычаг — составной, с демпфером. Бывшая экспедиционная версия — два оригинальных цвета кузова на выбор, лебёдка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины — превратилась в опциональный комплект «Экспедиция», доступный для всех комплектаций, кроме удешевлённой «Классик Fleet». В ней УАЗ «Патриот» оснащается прежним мостом с закрытыми поворотными кулаками и 134-сильным мотором ЗМЗ-40906, у которого с начала 2018 года двухрядная цепь ГРМ. «Классик Fleet» на 15 000 рублей дороже базового «Патриота» до рестайлинга, остальные версии подорожали на 35 000 рублей.

Хотя основной вектор нынешнего обновления направлен в сторону асфальта, по гладкой трассе мы проехали всего сто километров – от Мурманска до Старой Титовки, за которой и начались серьёзные испытания. Говорят, грейдер на полуострове Средний ещё лет пять назад был вполне приличным, но сейчас он претендует на звание худшего в мире. Военная техника измочалила его вдоль и поперёк, бугры и ямы не обманешь, комфортного темпа не подобрать – либо тащись в час по чайной ложке, либо вали не жалея подвески. К тому же наши «Патриоты» в комплектациях «Престиж» и «Максимум» оснастили модными 18-дюймовыми легкосплавными дисками нового дизайна с калужскими покрышками Continental Cross Contact 245/60 R18 – не самый удачный выбор для такой поездки. Даже с новой подвеской при стандартном давлении 2,2 атм. трясёт немилосердно. Думаю, на базовых 16-дюймовых дисках с высокопрофильной резиной было бы мягче. Пассажиры не летают по салону только потому, что есть за что ухватиться – наконец-то на передних и средних стойках появились прочные дополнительные рукоятки. Водителю легче – руль с демпфером не рвётся из рук, пальцы не вышибает, мотор тянет на совесть. Передаточные отношения в корейской КПП не меняли, но провал между первой и второй передачами исчез, на подъёмах не надо перекручивать двигатель или ломиться с разгона, боясь отпустить газ. Можно спокойно забраться вверх на низах, почти на оборотах холостого хода. Хребет Муста-Тунтури мы одолели незаметно, но за ним поджидала очередная напасть – острые камни на грунтовках. Штатная резина плохо сопротивляется порезам. Пока добирались до самой северной точки европейской России – мыса Немецкий, петляя по памятным местам, мы раз пять меняли порванные покрышки. А вот за низко расположенный рулевой демпфер опасались напрасно, самой нижней точкой всё равно остался центральный редуктор моста – им мы и скребли по валунам. Но уазовцы обещали в скором времени новую защиту рулевых тяг, она прикроет и демпфер.

В салон «Патриота» теперь легче забраться — на стойках

появились дополнительные рукоятки

Бывалые уазоводы опасаются, что пыльники ШРУСов будут

рваться на бездорожье. Да и рулевой демпфер расположен

слишком низко

Жаль, до настоящего бездорожья мы так и не добрались, всю дорогу ковыляя по камням, шлёпая по глубоким лужам да взбираясь на сопки. Однако и так ясно – главные дыры завод прикрыл, затея с ZMZ Pro удалась, у «Патриота» появился тяговитый мотор, улучшены управляемость, курсовая устойчивость и шумоизоляция. Выросло качество сборки – за три дня зубодробительного теста не было ни одной поломки. Хочется верить, что ульяновцы не остановятся на достигнутом и всерьёз займутся трансмиссией – к обновлённому мотору нужна шестискоростная механика или современный автомат. Ну а дизель… В перспективе «Профи» без мотора на тяжёлом топливе будет непросто конкурировать с «ГАЗелью», а значит, и «Патриоту» он когда-нибудь достанется. Надо только подождать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ УАЗ «Патриот» — единственный большой отечественный внедорожник с двумя неразрезными мостами. Передняя подвеска — пружинная, задняя — на рессорах. Двигатель — бензиновый четырёхцилиндровый. Коробка передач — механическая пятиступенчатая. Трансмиссия классического типа Part-Time с жёстко подключаемым передним мостом и двухступенчатой раздаточной коробкой с понижающим редуктором.

Технические характериcтики УАЗ «Патриот»

Длина/ширина/высота: 4 785/1 900/1 910 мм

Максимальная скорость: 150 км/ч

Колёсная база: 2 760 мм

Колея пер./задн.: 1 600/1 610 мм

Дорожный просвет: 210 мм

Диаметр разворота: 12,8 м

Объём багажника: 650 л

Снаряжённая масса: 2 125 кг

Полная масса: 2 860 кг

Трансмиссия: 5МТ

Тип привода: Подключаемый

Тип двигателя: Бензиновый R4

Объём двигателя: 2 693 см3

Мощность: 149,6@5000 л.с.@об/мин

Крут. момент: 235,4@2650 Нм@об/мин

Передняя подвеска: Зависимая пружинная

Задняя подвеска: Зависимая рессорная

Тормоза, пер./задн.: Дисковые/барабанные

Шины: 245/70R16

Текст Алексей Григорьев

Фотографии Автора и компании-производителя