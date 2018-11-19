Прыжок в бездну. Школа высшего внедорожного мастерства. Часть VI

В предыдущем уроке мы начали разговор о преодолении крутых подъёмов и спусков и, учитывая глубину темы в буквальном смысле слова, обещали его продолжить

Так вот, сегодня речь пойдёт об очень крутых спусках, с которых на первый взгляд и съехать-то нельзя — можно только упасть. Для удобства восприятия, всякий потенциальный спуск мы условно разделим на три части. Верхняя, стартовая обычно выглядит как вертикальная стена, затем более пологая серединка, покрытая, как правило, неким сыпучим грунтом, и нижняя — так называемый выкат. При этом если спуск заканчивается очень острым углом или канавой, то лучше сразу от него отказаться, иначе автомобиль неминуемо воткнётся в грунт бампером и совершит, говоря на раллийном сленге, «пацанские уши», то есть продольный переворот (не путайте с «лоховскими ушами», которые делаются через борт). Но наша задача сохранить в целости и машину, и экипаж, поэтому выкат мы выбираем плавный. Его наличие даст возможность (хотя и не гарантию) съехать с крутой горки без приключений. А чтобы избежать их наверняка, доработайте начальную верхнюю часть спуска лопатой. Если же у вас в багажнике нет лопаты, то, возможно, вам пока рано думать о серьёзном офф-роуде.

Собственно, главная задача — доработать начало спуска таким образом, чтобы машина, съезжая с него, не села на брюхо, а оставалась на колёсах, поэтому, срыв самую острую часть, можно начинать спуск. Помните о выборе траектории — строго вниз!

Глубокие канавы лучше преодолевать по диагонали

Переезд под углом даёт возможность увеличить угол въезда,

убирая бампер машины в сторону и позволяя наезжать

сразу на противоположный край канавы

Итак, сначала аккуратно выставите машину на краю. Затем включите пониженную передачу в раздаточной коробке. Ходовую передачу выбирайте тем выше, чем круче и длиннее спуск. Основное требование — колёса внедорожника должны иметь возможность вращаться быстрее, чем машина сможет скользить по склону. Таким образом, это будет вторая, третья, а то и четвёртая пониженная, в зависимости от крутизны и длины склона. Трогайтесь потихоньку, двигаясь с края буквально по сантиметру, при необходимости жёстко контролируя движение тормозами. Включите переднюю блокировку межколесного дифференциала. Спускайтесь, чётко выдерживая направление, и как только задние покрышки покинут горизонтальную плоскую поверхность, автомобиль заскользит вниз. В этот момент бросайте сцепление и давите на газ. Машина начнёт короткое падение по самой крутой части склона, пока не попадёт на более пологую среднюю часть. Как только продольный крен уменьшится, понемногу отпускайте газ (не бросая его резко — иначе вас выставит боком), а затем по мере уменьшения крена начинайте притормаживать. На выкате при необходимости можно перейти к торможению. Не пытайтесь активно работать рулём на самой крутой части спуска, в этот момент автомобиль не опирается на задние колёса, поэтому вы будете поворачивать не передние колёса, а весь автомобиль относительно них. Машина сложится и покатится через крышу. Зачем нужна передняя блокировка? Чтобы иметь возможность вытянуть машину вниз по склону газом. Спуск не всегда бывает ровным, колёса иногда подпрыгивают и могут терять сцепление. Не забудьте перед началом спуска снизить давление в шинах примерно до 0,8 бар. Есть ещё один способ спуска с обрывов. Это спуск на лебёдке. Он более безопасен, но не всегда возможен и занимает много времени. Позже мы разберём его отдельно.

При пологом выкате можно смело спускаться почти с любого склона

Чем больше угол, тем меньше шансов чем-нибудь зацепиться,

но сильнее диагональное вывешивание и вероятность

опрокинуть машину на бок

А пока перейдём к другому любимому многими джиперами геометрическому препятствию — поперечной канаве. В лоб её обычно не взять, потому что машина упрётся бампером в противоположный край. Можно достать из багажника лопату и срыть канаву, построить мостик из трапиков или подручного материала (брёвен, камней и т. п.), а можно, используя блокировки, а в современных внедорожниках имеются даже электронные имитаторы межколёсных блокировок, переехать канаву по диагонали (если блокировок нет, то хочется спросить, что вы делаете на серьёзом офф-роуде). Это очень просто, а главное — занимает гораздо меньше времени. Ставим машину почти параллельно канаве, под небольшим углом. Выворачиваем руль в её сторону до упора. Включаем пониженную первую и блокировки. Аккуратно, не останавливаясь, переезжаем канаву. Затем отключаем блокировки. Вы спросите в чём фокус? Вывернутое переднее колесо заходит на противоположный край канавы легко, бампер не цепляет или почти не цепляет грунт. Заезжая под углом, мы искусственным образом значительно уменьшаем угол въезда и угол продольной проходимости — машина не садится на брюхо.

Вообще, в авантюрной жизни покорителя бездорожья встречаются разные геометрические препятствия. Описываемые в наших уроках приёмы их преодоления требуют навыка — то есть «устойчиво связанных действий при определённых условиях», поэтому нужно обязательно тренироваться, без этого у вас ничего не получится. Читайте и смотрите наши уроки в журнале и на сайте, задавайте вопросы, приезжайте на мастер-классы.

Выражаем огромную благодарность партнёру проекта компании Toyo Tires, которая обеспечивает наши уроки прекрасными покрышками Toyo Open Country MT и AT plus.

Текст Иван Евдокимов

Фото «Мосвидео»