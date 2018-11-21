Москва-Каппадокия. Детали маршрута

В дороге до Турции нет никаких сложностей, однако при этом она почему-то совсем не пользуется популярностью. Наши туристы предпочитают лететь в Анталию и жариться там в «олл инклюзив». Но, как говорил известный киногерой, это не наш метод…

Идея поездки зрела около двух лет. В отдельную папку компьютера собирались материалы по заданной теме: история Византии, интересные факты о Турции и т. д. Когда толщина папки достигла огромных размеров, стало сложно не обращать на неё внимания. И начались сборы…

ПОЕХАЛИ

Итак, машина собрана (Isuzu D-Max 2.5, шины Maxxis Bravo A/T 771, компрессор Berkut R20), наклейки наклеены, а в дополнение к навигации куплена хорошая бумажная карта. Тревожный сон накануне и попытка раннего выезда из Москвы. Цепкие, холодные щупальца московских пробок не выпускали меня около четырёх часов, а в первые два дня дороги дождь не прекращался ни на минуту. Ориентация между русскими городами давно не вызывает вопросов — вся страна изъезжена вдоль и поперёк. Только шлагбаумы платных участков трассы М4 планомерно тормозили мой D-Max. Заправок предостаточно, режим 100 + 10 км/ч в который раз помогает мне без стрессов преодолеть первую часть пути с промежуточной ночёвкой в придорожном мотеле. Расход топлива по трассе у гружёного пикапа — 8,5 л на сотню. Пытаясь копить баллы, я останавливаюсь только на определённых заправках, но после Воронежа карты лояльности уже нигде не принимают… И вот я на КПП «Верхний Ларс» — пограничный переход из России в Грузию. Середина апреля. До майских праздников ещё больше десяти дней, а значит, можно проскочить без очередей.

Совет № 1 Если уж вы выехали на автомобиле, то принимайте спокойно всё, что преподносит вам дорога. Особенно пробки. Особенно при прохождении границ. Заранее приготовьтесь к очередям и неразберихе, сходите в туалет, запаситесь перекусом и термосом с чаем. И конечно, в автомобиле всегда должен быть запас продуктов на три дня. В любой сложной ситуации заваривайте горячий чай, «Быстросуп» и собирайте бутерброды. Сытый человек переносит стресс намного легче.

Говорят, в туристический сезон на «Верхнем Ларсе» люди задерживаются на 5–9 часов. Примите этот факт как данность и ждите возможность увидеть добрые глаза грузинских пограничников, которые вселяют в путешественников надежду на прекрасное вкусное время, которое начнётся сразу за шлагбаумом… Русская сторона отправила мой пикап в рентген-ангар. Процедура просвета без выгрузки вещей заняла около 10 минут, после чего девочка в погонах долго задавала вопросы: «А это что?» — и тыкала пальцем в экран монитора. Так как весь багаж был сложен лично, то объяснить, где стол, где стулья, а где капсула похожего на НЛО гриля, не составило труда. Шланг моего походного душа Berkut и принцип его работы вызвал у пограничников неподдельный восторг — наверное, вопросы чистоты на заставе стоят достаточно остро. Получив русскую печать «с машинкой», через нескончаемый дорожный ремонт на перевале я въехал на грузинский КПП. Пока сотрудница ставила штамп в мой паспорт, я показал пограничнику содержимое багажника. Больше никаких вопросов не возникло, и я оказался в Грузии. С 1 марта 2018 года для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны на автомобиле, действует правило — обязательный полис ОСАГО (2 недели — 1 000 рублей, месяц — 1 600 рублей). Полисы продают сразу после КПП в деревянных вагончиках с яркими вывесками и только за наличный расчёт. Там же по приемлемому курсу вам поменяют рубли на лари.

Подземный город Дериркую — 26 уровней уходящих вниз

ПО ГРУЗИИ

Как известно, первое и самое известное село Грузии на границе с Россией — Степанцминда, между прочим, климатобальнеологическая курортная местность Грузии. Вокруг красиво — глаз не отвести. Конечно, усталый путник, только что преодолевший государственную границу, пускается здесь во все тяжкие и начинает яростно знакомиться с грузинской кухней. Огромное количество кафешек и мини-отелей предложат вам всё самое лучшее. И это вовсе не реклама. Гостеприимству жителей Степанцминды (старое название села — Казбеги) нужно учиться всем. Перечислять грузинские блюда можно до бесконечности, а пока передо мной смешной чек за несколько вкуснейших блюд и заботливо завернутое то, что съесть так и не удалось. Спуск по Военно-Грузинской дороге к Тбилиси не требует специальных навыков. Главное — соблюдение скоростного режима и внимательность. Мотели перед Тбилиси значительно дешевле. Смотрю по сторонам и проезжаю несколько неприметных кривых табличек. Наконец появляется светящая вывеска и большие окна мотеля с охраняемой парковкой во внутреннем дворе.

Совет № 2: Заселяясь в придорожный отель, всегда просите номер с окнами во внутренний дворик. Мелочь, которая позволит вам спать в тишине, а не под шум и грохот проезжающих мимо фур.

Приятное грузинское утро. Тёплые лучи весеннего солнца, вкуснейший завтрак, приветливый персонал, раздача сувенирных наклеек… и я еду дальше.

Совет № 3: Если у вас обычный выезд или серьёзная экспедиция и вы печатаете наклейки на машины, напечатайте немного больше для сувениров. Абсолютно всем (от гаишников и таможенников до работников заправок и кафе) приятно получить от путников какой-нибудь сувенир в виде наклейки или открытки вашего клуба. Кроме всего прочего, это повысит вашу узнаваемость.

Наверное, нет более чудесной поры, чем весна. Всё просыпается, наполняется запахами цветов и трав… в общем, горные дороги Грузии я преодолевал с обязательными двумя-тремя остановками в час на созерцание и фотографирование. От Ниноцминды начались высокогорные пейзажи без деревьев. А ещё Грузия немыслима без бесконечных стад коров, овец и приветливых пастухов, каждый из которых обязательно поднимает руку в приветствии. Домашний сыр, чай из трав, мёд, выпечка… В местных кафе (порой даже без вывесок) можно получить гастрономический оргазм! Ни о каких мишленовских звёздах здесь, конечно, не слышали, но кормят шикарно.

Совет № 4: Если вы ни слова не понимаете на местном языке, а перед вами домик с вывеской, то попробуйте остановиться и просто спросить. В большинстве случаев это окажется магазин или кафе. Жест, обозначающий «еда», понимают все.

Практически в каждом грузинском селе проблемы с асфальтом, при том что дороги в стране заслуживают твёрдой четвёрки. Так же в сёлах выстроены небольшие аккуратные домики с надписью POLICE, над которыми подняты флаги Грузии, США и Евросоюза. Сочетание странное, но спросить об этом было не у кого. За три неспешных дня, соблюдая правила дорожного движения, я добрался до погранперехода на озере Акташ и заправил полный бак, так как был напуган шумом в интернете об очень дорогом топливе в Турции. А заодно поменял на грузинской стороне немного долларов (Турция обожает доллар) на первое время. За 600 метров до забора грузинского КПП ко мне усаживаются сразу два человека в форме с просьбой подвезти и выходят, когда я въезжаю под шлагбаум. Вероятно, благодаря этому, мне сразу ставят выездной штамп в паспорт и вносят данные об автомобиле в базу. Всего десять минут — и я завершаю процедуру прохождения границы. Несколько фур стоят на оформлении грузов, дальнобойщики радостно машут мне руками и просят закурить… Туристического трафика нет вообще. Профессиональные водители одобряют мой выбор КПП, так как в Сарпи под Батуми полно машин и всё намного дольше.

Примерно через 100 метров такой же нарядный пост турецкой стороны. Ещё ни разу в жизни я не ездил в Турцию на машине. Первое, что бросается в глаза — все пьют чай. Меня, кстати, тоже угощают. Из здания выходят люди в форме, смотрят на содержимое кузова и предлагают оттащить всё это на рентген, где никто не обращает внимание на багаж на ленте. Сделав две ходки, я по-русски говорю им: «Всё, ребята, это весь багаж». Они просят открыть кофр с гитарой, хвалят инструмент и жестами отправляют грузить ящики обратно. Ещё один сотрудник проверяет бардачок (поражает внимание пограничников к содержимому бардачков и подлокотников). На паспортном контроле мне тоже наливают чай. Наконец я получаю въездной турецкий штамп и выкатываюсь за территорию КПП…

Гора Немруи-Даг — древний мавзолей, построенный

по прихоти великого царя

САЛАМ АЛЕЙКУМ, ТУРЦИЯ

Всё то же, что и в Грузии, но уже по-другому. То же чувство возникает, когда въезжаешь из Алтая в Монголию — всё становится немного другим. Даже дороги. КПП «Акташ» — самый удалённый и невостребованный турецкий погранпереход, а дорога к нему круче, чем у нас в Шереметьево. Выбранный мной путь приводит меня на закат с шикарным видом на Арарат. Высота Арарата 5 165 метров. Согласно легендам именно здесь покоятся останки Ноева ковчега. Гора достаточно проста для восхождений и пользуется популярностью у начинающих альпинистов.

Когда выбирали герб Армянской ССР, армяне настояли на изображении на нём горы Арарат. Этот факт возмутил турок: «Это же турецкая гора, почему она на вашем гербе?!» На что Нарком иностранных дел СССР Георгий Чичерин тонко заметил: «На флаге Турции изображён полумесяц, но луна не является частью Турции».

Уже в темноте я оказался у цветных гор вблизи Ыгдыра, которые очень напоминали цветные горы в Китае. Только в Китае из этого сделали аттракцион по сбору денег, а здесь между красотой пасутся коровы и работают крестьяне.

Совет № 5: Располагая временем и надёжным автомобилем, смело выбирайте второстепенные дороги. Они подарят куда больше эмоций и видов, чем шикарные асфальтовые трассы. Обращайте внимание на высоты и рельеф — чем замысловатее петляет дорога, тем интереснее путь.

Неожиданно сквозь горы показалось красивейшее озеро Ван. Бесконечный водный простор и отсутствие по берегам каких-либо туристических сервисов. Кстати, придорожных кафе здесь тоже очень мало, поэтому, увидев первое, сразу тормозите — отменная свежая рыба за небольшие деньги вам гарантирована. По озеру Ван из одноимённого городка есть паромная переправа, которая является основной транспортной артерией между Ираном и Турцией (грузы идут в Стамбул). Это земля древней Месопотамии, приграничная зона и место смешения культур. До сих пор бок о бок здесь живут армяне, православные греки, сирийцы, арабы и турки. Реки Тигр и Евфрат снабжают всю Восточную Анатолию водой для орошения полей и гидроэлектростанций. В этом районе некогда процветало царство Урарту, наследием которого является необычная порода кошек с одним голубым глазом, а другим — жёлтым. Кстати, представители этой породы совершенно не боятся воды. Обедая вкусной рыбёшкой и рассматривая карту, я обнаружил Бахчесарай — на второстепенной дороге, глубоко в горах. Восемь раз я стартовал в пешие походы из крымского Бахчисарая, и вот теперь в Турции…

Совет № 6: Никогда не спешите в путешествии. Дарите себе время на созерцание. Останавливайтесь в красивых местах, пейте чай, общайтесь с людьми. Составляя график путешествия, всегда оставляйте пару-тройку резервных дней. Жёсткое расписание выматывает нервы, а понимание, что у вас есть ещё двое суток, реально расслабляет. Кроме того, резерв по времени помогает не нервничать во время мелких поломок и неожиданных открытий. Подарите себе свободу!

Дорога в Бахчесарай представляла собой бесконечный серпантин, уверенно поднимающийся вверх через зелёные луга и приводящий путника в царство снега и льда. Если вы любите дорогу, то не мне вам объяснять, какие виды дарит путь. Я ехал не спеша, всматривался в чёрно-белую картину гор, крутил рулём и головой. Высота — 3 100 метров, людей нет… В придорожном ларьке усиленно машут руками — зовут на чай. Выпил чаю и предложил деньги — отказались. Взяли открытками и наклейками.

Наблюдение. У каждого турка есть друг, который так или иначе связан с Россией — либо работал, либо жил, либо сейчас имеет какие-то дела. Многие встреченные мной люди звонили своим друзьям, и те разговаривали со мной по телефону на уверенном русском. Русский шоколад с турецким чаем, конфеты и сувениры очень сближали. Все приглашали в гости, на сабантуй, показать горы-море-пещеры… накормить и напоить. В общем, русского туриста тут в беде не оставят.

Городок Бахчесарай, настоящий, турецкий, расположен в долине одноимённой реки. Стоя у красивого старинного горбатого моста, я представлял янычара с ятаганом, который когда-то рубился в Крыму и чудесное крымское место назвал именем своей деревни. Природа очень похожа. Старый городок ютится в ущелье. Деды пьют чай, сидя вдоль единственной городской улицы, детвора в чистой форме спешит после школы домой, велосипедист с большим лотком на багажнике куда-то везёт свежие лепёшки, перетянутые бичевой, тракторист долбит молотком по прицепленной к трактору бороне… Я медленно еду через город и останавливаюсь у ларька с фруктами. Пока выбираю яблоки и груши, продавец выносит три стакана чая и предлагает выпить. Как вы уже поняли, отказываться не в моих правилах, тем более что свежезаваренный турецкий чай прекрасен. Выбранные мной фрукты тянут на какие-то смешные деньги, а на сдачу я забираю пару пачек чая и совсем уж на монеты беру пару коробок иранских фиников. Они были божественны! При том что после марокканских фиников меня не сильно-то удивишь… Чаем в Турции угощают везде. Шикарный ритуал. Ну и дарит путнику некоторую необходимую паузу. Практически все встреченные мной жители Турции пытались у меня что-то разузнать, но делали это на турецком языке. На мои жесты, обозначавшие непонимание, они просто повторяли свой вопрос несколько раз. Английского языка в горной Турции нет.

В качестве сувенира можно купить небольшой ковёр

или вот такой красивый фонарик

В ущелье, в котором распложен Бахчесарай, темнеет раньше, чем в горах. При появлении первых теней я задумываюсь о ночлеге. Опытный глаз всматривается в рельеф, пытаясь найти хорошее место для палатки. Минут через тридцать мои поиски увенчались успехом. Я остановился на ровной площадке у ручья Буюк Дереси (до воды метров 50). Набрал полканистры (пяти литров обычно хватает на ужин, завтрак, помыть посуду и почистить зубы), поставил кипяток. Никто из путешествующей братии не брезгует супами быстрого приготовления. Да, на днёвке можно сварить настоящий суп, приготовить плов, но в ситуации, когда ты один, выпендриваться нет смысла. На улице ещё не так темно, а я уже засыпаю под шум ручья, запах и шелест свежих листьев. Луна, звёзды, горы и я…

Совет № 7: Отдыхая на природе, старайтесь убирать лагерь на ночь. Даже в самых диких местах обязательно найдутся люди, которым может понравиться ваша походная мебель, кружки, сумка с обувью и зарядка для фотоаппарата. Не забывайте про любопытных белок, енотов и лис, любящих полакомиться остатками еды. И что забавно, ночным грохотом тарелок и котелков они могут изрядно вас напугать. Чистая посуда и чистый лагерь — залог спокойного сна!

Проснуться в сельской местности от того, что корова жуёт палатку — милое дело. Главное — не пугаться. Тем более что корове и самой страшно. Впереди меня ждёт гора Немрут-Даг, на которой стоят огромные каменные головы. 2 200 лет назад царь Антиох I Теос решил сделать на горе святилище и воздвиг храмовый комплекс. На гору ведут 800 ступеней (приготовьтесь пошагать). Комплекс открыл в 1881 году немецкий инженер Карл Сестер, однако археологические изыскания здесь начались только через сто лет, в 1990-х годах. В этом районе есть ещё несколько интересных городов — Шанлыурфа, Мардин и Газиантеп, которые помнят Александра Македонского. Они рекомендованы к посещению любителям древней архитектуры. В Газиантепе в большом археологическом музее собраны хорошо сохранившиеся мозаики из домов богатых граждан — Римская империя оставила свои следы по всему Средиземноморью.

Строителям русских дорог нужно проходить обучение

в Турции — дороги сделаны превосходно

Десятки тысяч туристов едут в Каппадокию, чтобы

встретить рассвет на воздушном шаре

КАППАДОКИЯ

На древнеперсидском языке Каппадокия означает «страна прекрасных лошадей». Во времена Древнего Рима здесь собирали специальный налог с продажи племенных кобыл. После нескольких дней дороги и походной жизни я решил пару ночей провести в каком-нибудь местном отеле с завтраком и террасой на крыше для наблюдения за рассветными полётами воздушных шаров и закатной атмосферой восточной сказки, сдобренной пением муэдзина. Здешний ландшафт создавался более 30 млн. лет. Вся территория была покрыта многометровым слоем вулканического пепла, который несколько раз накрывали волны лавы. Сверху получилась твёрдая порода, под которой находится подверженный выветриванию и эрозии вулканический туф. Заехав в уникальный городок Гёреме, под удивленные возгласы: «Зырь, пикап из Москвы!» — и улыбки соотечественников я отправился по близлежащим отелям. Метод тыка оказался вполне успешным, и уже на третьем ресепшене я получил номер в уютной гостинице с завтраком и террасой всего за 900 руб. в сутки.

Совет № 8: В поисках придорожных отелей можно пользоваться приложениями электронного бронирования и значками «Отель» в электронных картах, но и прямые контакты с осмотром номеров никто не отменял. Не заостряйте внимание на сервисе и обстановке — в дороге это не так важно. Поэтому заселились, помылись, поспали и поехали дальше. Без стресса.

Каппадокия — бесконечный ландшафт изъеденного вулканического туфа. Люди со всего мира стремятся сюда, чтобы окунуться в историю, прогуляться по тропинкам между причудливых скал, изучить пещерные города и, конечно, полетать на воздушном шаре. Каждый отель сотрудничает с несколькими фирмами, организующими полёты на шарах. Стоимость часа зимой составляет около 60 долларов, а в тёплый сезон колеблется от 140 до 200 долларов. В фирмах при моём отеле не оказалось свободных мест, но, погуляв по вечернему Гёреме, я нашёл контору, которая обещала забрать меня в 5 утра, напоить чаем с пирогами, покатать на воздушном шаре и в 8 утра вернуть в отель.

Каждое утро больше сотни воздушных шаров

поднимаются над Гёреме

ПОЛЁТ НА ШАРЕ

Глубокое каппадокийское утро. Перед туристами, выходящими из микроавтобуса, небольшой столик с термосами чая и кофе, пирожками и снеками. Рядом огромная пассажирская корзина, лежащая на боку, и тело воздушного шара, распластанного по земле. Мощные вентиляторы и газовые горелки гонят внутрь шара тёплый воздух. Оболочка расправляется, колышется и набирает силу. Вокруг причудливые скалы, подсвеченные пламенем газовой горелки и лучами розового рассвета. Шар уже оторвался от земли, корзина, лежащая на боку, стоит вертикально, около 20 пассажиров располагаются внутри… Тихий старт, ни визга шин, ни рёва мотора. Мы просто поднимаемся вверх. Это чудо! Фигурки людей становятся всё меньше, пейзаж всё шире. В сезон здесь одновременно поднимаются в воздух не менее 150 шаров. Это завораживает. Мастерство пилота позволяет нам лететь то в 10 метрах от сказочных скал, заглядывая в древние окна пещерных городов, то бок о бок с другим шаром, радостно приветствуя соседей, то резко взмыть вверх и наблюдать сверху разноцветное торжество воздухоплавания на фоне раскрошенного временем вулканического туфа и цветущих турецких садов. Отведённый нам час пролетает быстро. Самые матёрые пилоты приземляют пассажирскую корзину прямо на большой прицеп, не очень опытным помогают работники, корректирующие траекторию приземления сброшенными верёвками. Всем вручают сертификаты о полёте (у меня их уже два) и наливают шампанское.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ Воздушный шар — это аэростат, поднимающийся вверх из-за разницы температур воздуха внутри шара и атмосферы снаружи. Материал оболочки — капрон или лавсан. Корзина в основном сделана из ротанга и весит около 300 кг. На борту всегда 4 баллона с газом (пропан) по 30 л каждый. Полёт длится от 30 до 60 минут. Одновременно в корзине могут находиться до 20 человек. Шары классифицируются по международным правилам воздушных перевозок. Они всегда летают на рассвете или закате, что связано с неравномерностью прогрева земли. Шар всегда летит по ветру и минимально управляется системой клапанов и силой пламени газовой горелки. Высота подъёма — 200–300 м. Транспортировка оборудования осуществляется на специально подготовленных внедорожниках с прицепами, и самые опытные пилоты опускают корзину сразу на прицеп. По правилам авиаперевозок все пассажиры застрахованы, а по приземлению им выдают сертификат и шампанское. Стоимость полёта — от 60 долларов зимой до 160–200 в высокий сезон.

ВИНОГРАДНЫЙ КРАЙ

Каппадокия — винный регион Турции. Turasan Winery, Turasan, Doluca, Sarafin, Kavaklidere — самые крупные винные хозяйства страны, которые начали активно развиваться после снятия официального запрета на производство алкогольных напитков. Само собой, на каждой винодельне проходят экскурсии с дегустациями, но так как я ничего не смыслю в вине, то рассказ о нём оставим для специализированных журналов. Хотя, говорят, местный «Шардоне» исключительно хорош. Каппадокия представляет собой территорию, поделенную на заповедники, и часто об этом узнаешь случайно — в момент, когда уже поставлена палатка. Мне повезло, я три раза ночевал в разных местах и ни разу не нарвался на рейнджеров.

ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА

Сейчас открыто 36 пещерных городов разной степени сохранности. Некоторые окультурены и принимают туристов, некоторые находятся на стадии раскопок, часть разрушена и вряд ли будет разобрана в ближайшее время. Самое лучшее время для их посещения — с 9 до 11 утра, когда автобусы ещё мечутся между отелями, собирая туристов. Тайна здесь, конечно, есть, атмосфера тоже! Лично знаю нескольких человек, которые облазили все пещерные города Крыма, Грузии и теперь активно осваивают Турцию. Можно спуститься на восемь уровней вниз или прогуляться по деревням-заповедникам под открытым небом, с замиранием сердца прислушиваясь к звукам в покинутых жилищах. Последнее глобальное переселение (по сути закрытие) пещерной деревни Зельве произошло в 1965 году. Армяне, проживавшие в пещерах, с неохотой освобождали занимаемые помещения и были с помощью армии переселены в бараки-общежития, специально построенные для них. В деревнях по соседству до сих пор живут люди, которые родились в пещерах. Зельве, Деринкую, Ургюп, Аванос, Каймаклы — это лишь самые известные пещерные города региона. Самым незагруженным и незаполированным туристами является как раз Каймаклы — оплот христианства с замысловатыми каменными дверьми-ловушками, системой потайных ходов, вентиляцией, помещениями для животных и, конечно же, древними церквями с сохранившимися до наших дней фресками… Буквально за пару часов подземной экскурсии начинаешь чувствовать себя Индианой Джонсом в поисках сокровищ. Сложно представить, что в этих городах одновременно проживало от 500 до 20 000 жителей. Под землёй!

О СУВЕНИРАХ

Турист, у которого есть деньги, непременно найдёт, куда их потратить. Я обзавёлся шикарным турецким ковром и, наконец-то, купил набор из шести «бардаков» — изящных турецких стаканов для чая. Гончарные изделия, изразцы, поделки из туфа и оникса, чеканка, шерстяная одежда, сладости, турецкая музыка… Только, ради бога, не тратьте деньги на китайские безделушки, лучше купите что-то действительно уникальное. А ещё обязательно отправьте почтой бумажные открытки родным и близким, они будут приятно удивлены.

Совет № 9: Покупайте сувениры в супермаркетах. Это правило отлично работает в Марокко, Польше, Италии, Китае, а теперь и в Турции. Уникальные местные тарелки-кружки, сладости, конфеты, чай, кофе, брелки и т. п. — всё продаётся в супермаркетах.

Горизонты стоят того, что бы заехать как можно выше

ДОМОЙ

Выполнив программу минимум, я пакую багаж в пикап и стартую в сторону дома. Более 4 000 км дороги, снова границы, встречи с интересными людьми, неожиданные попутчики и ночные гости, песни под гитару у костра, многочасовая пробка на границе Грузии и России, повышенное внимание сотрудников ДПС в Кавказском регионе, большие швейцарские зенненхунды и скала Парус на Чёрном море… Об этом можно было написать отдельный рассказ, но это всего лишь дорога домой.

Совет № 10: Если вы хотите куда-то попасть, заведите папку на компьютере и складывайте туда всю полезную информацию по теме. Сами не заметите, как папка подрастёт, и вы захотите её использовать! На моём рабочем столе сейчас 12 папок.

НИТКА МАРШРУТА: 10 500 КМ

РОССИЯ

Москва · Воронеж · Ростов-на-Дону · Краснодар · Армавир · Пятигорск · Нальчик · Владикавказ · КПП «Верхний ·Ларс»

ГРУЗИЯ

Степанцминда · Мцхета · Тбилиси · Цалка · Ниноцминда · Ахалкалаки · КПП «Акташ»

ТУРЦИЯ

Чилдыр · Арпачай · Карс · Дигор · Ыгдыр · Догубаязит · Мурадие · Ван · Бахчесарай · Битлис · Батман · Диярбакыр · Хильван · Бозова · Газиантеп · Кахраманмараш · Пынарбаши · Кайсери · КАППАДОКИЯ · Нигде · Мерсин · Аксарай · Невшехир · Сивас · Эрзинджан · Эрзурум · Карс · Арпачай · Чилдыр · КПП «Акташ»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОТУРИСТОВ, ОТПРАВЛЯЮЩИХСЯ НА АВТОМОБИЛЕ В ТУРЦИЮ Грин-карта на месяц — 4 600 руб. Всегда берите страховку с запасом по датам, ведь просрочка даже на два часа повлечёт за собой штраф от 1 000 евро, который вы должны будете заплатить на границе, иначе не выпустят. Деньги: 1 турецкая лира — 15 российских рублей (на начало лета 2018 года). Соблюдайте ПДД. Без нарушений встреч с полицией не будет. Дорожная сеть позволяет избегать платных дорог. Цены за литр топлива: бензин — 6 лир, дизель — 5 лир, газ (пропан) — 3 лиры. Одноместный номер в отеле с завтраком — от 60 лир, хотя всегда можно найти место под палатку, не просматриваемое с основных дорог. Обед в кафе — от 10 лир. Турецкий чай, даже на заправках и фруктовых магазинах, — бесплатно! И самое главное. Турки — очень гостеприимный народ, но никогда не забывайте, что вы в восточной стране.

Текст и фотографии Сергей Лысенко

Instagram: @ls78.ru