Мужской отпуск. Карелия

Один очень известный новогодний фильм начинается фразой: «У нас есть традиция — каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Примерно с таких же слов каждый год начинается наша подготовка к поездке в одно из пока ещё не слишком заезженных мест, почти в самом центре Карелии

Среди прочего специфика этого путешествия ещё и в том, что каждый экипаж сам берёт всё необходимое снаряжение — надувную лодку, мотор, снасти, палатки и прочее, включая провиант на несколько дней автономной жизни и рыбалки. При этом машины участников вовсе не какие-то огромные подготовленные экспедиционники, ведь для нашей компании эта поездка является классическим мужским отпуском, а задача автомобиля — без проблем доставить в нужную точку рыболовов и груз, с чем отлично справляется и обычный повседневный кроссовер. Я, например, отправился в это путешествие на Nissan X-Trail в его последней версии. Учитывая объём снаряжения, а также дорожные условия, это стало отличным способом проверить машину.

НЕМНОГО ПОДГОТОВКИ

Распихивая вещи, я вспоминал свои поездки пятилетней давности — минимум вещей и груза, только коробка с приманками да заряд позитива. С каждым годом количество «самого необходимого» росло в геометрической прогрессии, неизменным оставался лишь комплект лодка-мотор. То есть менялись названия производителей, но занимаемый в багажнике объём оставался прежним. Скажу сразу, что разместить всё необходимое без раскладки заднего дивана невозможно. Причём всё снаряжение не вместил бы и багажник полноразмерного внедорожника. Правда, в этом году я решил сэкономить немного объёма за счёт лодки, поэтому взял комплект, состоящий из НДНД 380 «Азимут» и четырёхтактного двигателя Marlin мощностью 15 л. с. И если габариты мотора, что 15, что 20 сил равны, то вот лодка в варианте НДНД занимает меньше места, нежели классическая — пайольная. Впрочем, радоваться было рано. Ведь помимо нескольких комплектов одежды, двух объёмных сумок с приманками, тубуса со спиннингами, сумки с кухонной и кемпинговой утварью (плитки, кастрюльки, JetBoil, запас газа и т. д.) добавились четырёхместная палатка Tramp и шатёр-беседка Mosquito. А это целых две приличных сумки! Кроме того, бензопила Husqvarna (вот тут я понял, что правильно поступил, выбрав полупрофессиональную модель, ведь при большей мощности она значительно компактнее и легче) и, конечно, запас топлива и продуктов. Не знаю каким образом, но всё это мне удалось затолкать в X-Trail, хотя и не без игры в тетрис.

ДОРОГА

Путь к местам ловли обычно делится на несколько этапов. Основной из них — участок классической трассы. В нашем случае она называется «Кола». Хотя полосность и характер дороги меняются на разных отрезках, в целом это обычное шоссе федерального значения. Ровное, с неплохим, а местами и отличным, дорожным покрытием, позволяющее двигаться на пределе разрешённых лимитов, совершая стремительные обгоны тихоходного транспорта и бесконечных фур. Несмотря на отвратительную погоду, этот этап протяжённостью километров в семьсот мы преодолели довольно благополучно. А вот Карелия встретила резким похолоданием, шквалистым ветром и проливным дождём. Традиционная остановка на дозаправку под Кондопогой не добавила оптимизма. Стоило только высунуться из тёплого салона, как в лицо ударял промозглый ветер вперемежку с тяжёлыми холодными каплями. Но отступать было поздно, и оставалось надеяться, что погода наладится.

Среднеразмерный кроссовер — самый подходящий

автомобиль для рыбалки

Чем ближе к месту рыбалки, тем хуже дорога.

На обратном пути всё наоборот — дорога становится лучше

с каждым километром

И она действительно наладилась как раз к тому моменту, когда мы съезжали с основной трассы в Медвежьегорске. Впрочем, ненадолго. Так же хаотично, как менялось состояние дороги на этом отрезке, так и небеса то радовали ярким солнцем, то вновь щедро орошали землю потоками воды… Впереди нескольких десятков километров извилистой змейки с твёрдым покрытием. Здесь нужно быть внимательнее, ведь глубокие ямы посреди дороги — явление обычное. Разумеется, полноприводный Х-Trail с хорошим клиренсом имеет определённые преимущества перед классическими пузотёрками, однако это вовсе не повод валить без оглядки.

Наконец, более или менее цивилизованный участок позади, и нас ждут последние пятьдесят километров классической карельской грунтовки, на которой то здесь, то там разбросаны камни, да лежат озёрами огромные мутные лужи (что на дне — остаётся только догадываться). Весь путь ты борешься с собой: с одной стороны, хочется давить на газ, чтобы побыстрее пройти этот ужасный участок, с другой, любая ошибка может надолго испортить настроение. А тут ещё лесные звери, с завидной регулярность выбегающие на дорогу… Так или иначе, но, двигаясь со средней скоростью 70 км/ч (что очень даже неплохо), мы достигли места спуска лодки. Последний километр — классический береговой треш, доступный далеко не всем автомобилям. Но мой Nissan, медленно переваливаясь с кочки на кочку, сумел достичь конечной точки маршрута, и под дикие завывания ветра и проливной дождь мы начали разгрузку.

Белые ночи — особенность карельских просторов.

Темнее уже не будет

В ПОИСКАХ РЫБАЦКОГО СЧАСТЬЯ

Впервые за всё время моих путешествий мне не удалось перевезти все вещи в место базового лагеря сразу. Мешали встречный ветер и большая волна. Я собрал всё снаряжение и перегрузил его из багажника в лодку — начался водный этап нашего путешествия. Эти места мне хорошо знакомы и, кажется, я знаю здесь каждый камень. Тем не менее в тумане я не сразу нашёл нужный створ между островами. Мы первыми прибыли на место и первыми приступили к сборке лагеря. Друзья задержались в пути, не рискуя выходить в штормовое озеро и ожидая улучшения погоды. Ветер немного поутих только к вечеру. К этому моменту мы с напарником уже поставили палатку, шатёр, разложили вещи, переоделись в сухое и вернулись к месту стоянки машин за оставшимися вещами. К счастью, погода наладилась к следующему дню, позволив, наконец, выйти в озеро. Хотя такие климатические скачки и обширная зона низкого давления, очевидно, оказали влияние на водных обитателей — рыба была неактивна и крайне осторожно атаковала приманки. Сложно было выбрать подходящую тактику, да и все прошлогодние схемы не давали желаемого результата. Впрочем, справедливости ради, рыбалка никогда и не была основной целью этих поездок. Отсутствие мобильной связи, минимум людей вокруг, хорошая компания и атмосфера центральной Карелии — вот что всегда являлось основной движущей силой, заставляющей нас приезжать в эти места снова и снова… Так или иначе, но рыбу поймать нам всё же удалось. Небольшие нано-окуни охотно атаковали мягкие приманки прямо у места стоянки. Щучки и судаки держались на больших глубинах, ближе к фарватеру. В общем, свою рыбу мы поймали!

Обустройство лагеря обычно начинается с заготовки дров

ДОРОГА ДОМОЙ

Немаловажная составляющая любой поездки — благополучное возвращение. В день отъезда погода снова резко ухудшилась, и моросящий дождь сменился настоящим ливнем. В таких условиях грамотно собирать вещи крайне сложно, а потому и занимаемый ими объём существенно возрастает. Всё, чего хочется — быстрее прыгнуть за руль и начать сокращать расстояние от этих промозглых берегов к тёплой ванне. К счастью, наше снаряжение хотя и увеличилось в объёме, но как-то сразу оказалось на своих местах, позволив быстро собраться и отправиться в обратный путь. Лужи на грунтовом отрезке превратились в моря, однако дорога домой всегда быстрее и легче. Уже к вечеру мы были на месте, и начали планировать следующий выезд…

Текст и фотографии Дмитрий Матвеев