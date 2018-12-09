Место

Гасадалур, Фарерские острова

Путешествовал на

Volkswagen Golf Syncro

Живописнейший водопад в деревушке Гасадалур на Фарерских островах найти совсем несложно – он находится буквально в 10 минутах езды от аэропорта. Выезжая с парковки, поверните налево и двигайтесь до конца дороги. Другого пути там нет, а потому заблудиться в поисках деревни и её визитной карточки вряд ли получится. Водопад красив в любую погоду и в любое время года. При этом для самого путешествия лучше выбрать период, когда в вашем родном городе плохая погода, потому что на Фарерах будет либо такая же, либо лучше. Арендованную машину вы найдёте на парковке аэропорта, а ключи от неё в бардачке. Выбирайте самую простенькую, потому что, куда бы вы ни поехали, везде будет асфальт. Хорошего путешествия!

Фото Дмитрий Козлов

Instagram: @koztravel