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Путешествия   9 декабря 2018   

Эрсфьордботн. Норвегия

Место
Эрсфьордботн, Норвегия

Путешествовал на
Mazda CX3

 

Если вы собрались в Норвегию за полярным сиянием, то, скорее всего, отправитесь на Лофотенские острова. И это правильно. Но недалеко от островов есть заполярный город Тромсё, рядом с которым, в деревушке Эрсфьордботн, и был сделан этот снимок. Не пропускайте Тромсё – там очень красиво и нет людей, а спускаясь к Лофотенам, вы сможете очень удачно включить в свой маршрут остров Сенья, посмотреть Лингенские Альпы и двадцатиметровые стены ледяных водопадов. Дороги на севере Норвегии чистые, но не всегда есть возможность разгоняться больше 80 км/ч, поэтому закладывайте на поездку больше времени. Да и к тому же останавливаться, чтобы сфотографировать окружающую красоту, вам придётся каждые 15, а иногда и 5 минут.

 

Фото Дмитрий Трушин
Instagram: @space_shawarm

 


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