Место

Эрсфьордботн, Норвегия

Путешествовал на

Mazda CX3

Если вы собрались в Норвегию за полярным сиянием, то, скорее всего, отправитесь на Лофотенские острова. И это правильно. Но недалеко от островов есть заполярный город Тромсё, рядом с которым, в деревушке Эрсфьордботн, и был сделан этот снимок. Не пропускайте Тромсё – там очень красиво и нет людей, а спускаясь к Лофотенам, вы сможете очень удачно включить в свой маршрут остров Сенья, посмотреть Лингенские Альпы и двадцатиметровые стены ледяных водопадов. Дороги на севере Норвегии чистые, но не всегда есть возможность разгоняться больше 80 км/ч, поэтому закладывайте на поездку больше времени. Да и к тому же останавливаться, чтобы сфотографировать окружающую красоту, вам придётся каждые 15, а иногда и 5 минут.

Фото Дмитрий Трушин

Instagram: @space_shawarm