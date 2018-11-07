Компания Fiat показала возможного конкурента BMW X6

На выставке в бразильском Сан Паулу компания Fiat продемонстрировала концепт кросс-купе под названием Fastback. Пока его называют дизайнерской «пробой пера» в необычном для марки жанре, но производитель не скрывает своих намерений по выводу спортивного кроссовера на рынок. Показанный на выставке образец представляет собой, по сути, дизайн-макет: Fiat не раскрывает ни подробностей оформления интерьера концепта, ни его технических характеристик. Однако, Fastback получил весьма эффектную внешность с оригинальным рисунком задних стоек, «двухъярусным» оформлением передней части и экстравагантной светотехникой.

Она, к слову, несколько напоминает оптику, которой оснащался до рестайлинга Jeep Cherokee. Не исключено, что это сходство окажется не единственной связью концепта Fiat и внедорожника Jeep. По некоторым данным, в основу серийной версии кросс-купе ляжет платформа латиноамериканского пикапа Fiat Toro, на которой построен в том числе и целый ряд моделей Jeep. Таким образом, будущее кросс-купе может оказаться техническим близнецом Jeep Renegade или Jeep Compass. Латиноамериканское подразделение Fiat планирует инвестировать в собственное развитие до 8 млрд реалов (более 2 млрд долларов), которые будут потрачены на создание новых моделей, разработку и производство двигателей, а также запуск новых мультимедийных систем. По информации издания Motor1, в Бразилии Fiat планирует вывести на рынок до 15 новых моделей, среди которых будет и кросс-купе по мотивам концепта Fastback. По предварительным планам, продажи спортивного кроссовера Fiat начнет уже в 2020 году. Правда, выйдет ли Fastback за пределы рынка Латинской Америки, пока неизвестно.