В Латинской Америке дебютировал спортивный бренд Toyota

Gazoo Racing — спортивный бренд Toyota, дебютировал в Латинской Америке. В качестве премьерной модели для местных авторынков японская компания выбрала пикап Hilux. В подвеске установили более жесткие пружины и другие амортизаторы для большей спортивности, рулевое управление стало отзывчивее и острее. В качестве силового агрегата используется тандем 2,8-литрового 177-сильного турбодизеля и шестиступенчатого автомата вкупе с полным приводом.

Внешне Hilux GR Sport отличается от обычного пикапа за счет крупных букв Toyota на фальшрадиаторной решетке, накладок на колесных арках, подножек и дополнительной дуги безопасности, светодиодных противотуманок и наклеек на боках. Сиденья обшиты черной кожей с красной прострочкой и логотипами GR на подголовниках. Кнопка запуска двигателя также украшена значком GR. Каждый автомобиль будет отмечен номерной табличкой — всего планируется выпустить 420 таких моделей в белом, черном или красном цвете кузова.