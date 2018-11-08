Компания Hyundai представила пикап на базе Creta

Необычный концепт представила компания Hyundai на выставке в Сан Пауло. На базе популярного кроссовера Creta корейцы построили спортивный пикап, который пока считается концептуальной разработкой, но в будущем вполне может стать серийным. Учитывая популярность небольших легковых пикапов в Латинской Америке, вполне можно сказать, что Hyundai идет по стопам Renault с его Duster Oroch или Fiat, которая успешно продает на материке пикап Toro. Правда, концепт по имени STC (Sport Truck Concept) получился заметно более эффектным, чем нынешние серийные модели конкурентов.

Пикап получил не только задние двери, открывающиеся против хода движения, но и обширную грузовую платформу, что привело к удлинению кузова почти на полметра. Попутно до 2,8 м выросла и колесная база. Помимо экстравагантного цвета кузова и динамичного силуэта, визуальную спортивность концепту обеспечивают еще и 21-дюймовые колеса с шинами Pirelli 295/40 R21 Scorpion Zero. Правда, насколько пикап получился спортивным с практической точки зрения, пока неизвестно: технических данных производитель не раскрывает. Известно, что эффектная внешность призвана привлечь внимание к Hyundai Creta STC его потенциальной аудитории – молодых обитателей крупных городов, на которых в Hyundai делают основательную ставку. Очевидно, от их реакции на прототип и будет зависеть принятие решения об отправке пикапа в серийное производство.