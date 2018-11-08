В России стартовало производство BMW X4

Калининградское предприятие «Автотор» начало сборку еще одной модели BMW – кросс-купе X4 нового поколения. Всего в Калининграде планируется освоить производство четырех модификаций кросс-купе, но некоторые версии по-прежнему будут импортироваться из США. В настоящий момент с конвейера «Автотора» сходят «икс-четвертые» с дизельными двигателями – xDrive20d и xDrive30d. При этом если некоторое время назад за кросс-купе со 190-сильным дизельным двигателем дилеры BMW просили 3 460 000 рублей, то сейчас модель оценивается в минимальные 3 530 000 рублей. А за калининградский X4 с таким мотором и пакетом опций X-Line придется заплатить еще на 250 000 рублей больше. Пакет М Sport увеличит цену кроссовера на 270 000 рублей.

Кроссовер с трехлитровым дизелем мощностью 249 л.с. также оснащается пакетом M Sport и оценивается в 4 290 000 рублей. В этом случае опциональный пакет подразумевает, к примеру, адаптивную подвеску и 20-дюймовые колесные диски. Кроме того, отличием этой модификации становятся акустика Harman Kardon и проекционный дисплей. По умолчанию же калининградские BMW X4 оснащаются, например, трехзонным климат-контролем, спортивными креслами с электрорегулировкой и подогревом, мультимедийной системой с контроллером iDrive, круиз-контролем, системой бесключевого доступа и увеличенным бензобаком. Уже известны цены и на следующую модификацию BMW X4, производство которой в ближайшее время начнется в Калининграде – версию кросс-купе с бензиновым 249-сильным мотором под названием xDrive 30i. В сочетании с пакетом Exclusive она оценивается в 3 950 000 рублей. В планах «Автотора» освоить и выпуск BMW X4 xDrive20i, но цены на нее пока не объявлены.

Самые мощные исполнения «икс-четвертого» из линейки M Perfrormance – M40i и M40d – выпускаются на заводе BMW в американском Спартанбурге и поставляются в нашу страну оттуда. Та же судьба, по всей видимости, ждет и «заряженный» BMW X4 M, который должен получить трехлитровый турбомотор с отдачей около 480 л.с.