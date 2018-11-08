Nissan Frontier для служб спасения

Сотрудники бразильской дизайн-студии Nissan придумали вариант пикапа Frontier (в России известен под именем Navara) для служб спасения. По замыслу создателей, оснащенный внедорожными покрышками, шноркелем и системами хранения для снаряжения автомобиль способен осуществлять спасательные миссии в любых уголках страны. Внешне концептуальный Nissan Frontier Sentinel отличается синим цветом кузова Thunder-Blue, вдохновением для которого послужил окрас гиацинтового ары — попугая, обитающего на северо-востоке, западе и в центральных регионах Бразилии. Желтые акценты в экстерьере и интерьере пикапа должны символизировать электрическую цепь.

Nissan Frontier Sentinel оборудован двумя блоками батарей от электрокара Leaf, которые выступают дополнительными источниками энергии, набором ящиков для хранения инструментов, снаряжения и одежды, складной платформой для запуска поисковых дронов, а также дугой безопасности со встроенными отсеками для хранения мелких вещей и розетками. О технической начинке подробностей нет. Вероятно, под капотом пикапа установлен стоковый битурбодизель объемом 2,3 литра и мощностью 190 лошадиных сил (450 Нм крутящего момента). Коробка — семидиапазонный «автомат». Привод — полный с принудительным подключением передней оси.