В Таиланде состоялась мировая премьера обновленного пикапа Mitsubishi L200

Модель L200 празднует в этом году свое 40-летие. Новый L200 – это последняя версия японского пикапа, производимого на заводе в Лаем Чабанг (Laem Chabang) под управлением MMTh, официального производителя и дистрибьютора автомобилей Mitsubishi в Таиланде. Производитель презентовал новинку в Бангкоке (Таиланд), где продажи стартуют уже с 17 ноября 2018 года. L200 — стратегически важная модель, которая после запуска продаж в Таиланде будет запущена и на других рынках АСЕАН, Океании, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе, включая Россию. В конечном итоге автомобиль будет продаваться примерно в 150 странах мира.

По случаю мировой премьеры генеральный директор Mitsubishi Motors Осаму Масуко (Osamu Masuko) заявил: «Новый пикап L200 является одной из наших важнейших стратегических моделей, и ее успех имеет жизненно важное значение для устойчивого роста компании. Обновленная модель расширит представления о выносливости, надежности и комфорте, которые марка Mitsubishi Motors совершенствует в течение уже 40 лет с момента запуска первой серии пикапа. Я совершенно уверен, что новый L200 сможет удовлетворить разнообразные потребности и пожелания наших клиентов по всему миру».

Mitsubishi L200 создавался в соответствии с ключевой фразой, которая лежит в основе его концепции – «Стойкость за гранью возможного». Элементы, делающие его значительно более конкурентоспособным, включают в себя: внешний вид, который реализован в рамках последней итерации концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенную систему полного привода, а также новейшие системы активной безопасности и помощи водителю. В целом, новая модель отличается значительными усовершенствованиями в области прочности и надежности, востребованными в сегменте коммерческого использования, а также комфортом и управляемостью, которые необходимы для частного использования.

Пикап оснащен системой полного привода Super-Select, которая обеспечивает оптимальное сцепление и управляемость на любых покрытиях или системой полного привода Easy-Select, которая делает переключение привода для разных дорожных условий ещё более простым и удобным. Благодаря появлению новых режимов, обе системы полного привода улучшают внедорожные характеристики автомобиля. Обе системы Super-Select и Easy-Select используют новый режим Off-road с 4-мя положениями – «гравий», «грязь/снег», «песок», «горная местность». Включенный режим Off-road одновременно регулирует мощность двигателя, работу трансмиссии и тормозов для предотвращения пробуксовки колёс, благодаря чему улучшается проходимость в условиях снега или грязи. Скорость автомобиля при спуске регулируется электронной системой, позволяя водителю преодолевать крутые спуски или скользкие склоны более безопасно и уверенно.

Новый L200 сохранил такие базовые характеристики модели как выносливость, надежность, рамную конструкцию и высокую ударопрочность конструкции кабины, а также имеет передовые системы активной безопасности и помощи водителю.

Системы, обеспечивающие всестороннюю безопасность и уверенность:

• Система предотвращения столкновения (FCM), которая может определить и предупредить об автомобилях или пешеходах на пути;

• Система мониторинга слепых зон (BSW с LCA), которая помогает предотвращать боковое столкновение с другими автомобилями во время перестроения, предупреждая водителя сигналом и световыми индикаторами в боковых зеркалах при появлении транспортных средств позади или рядом с задней четвертью автомобиля;

• Система предупреждения о поперечном движении сзади (RCTA) подобным же образом помогает избежать столкновения во время движения задним ходом;

• Ультразвуковая система предотвращения столкновения при парковке (UMS) позволяет снизить вероятность столкновений при несвоевременном нажатии педали газа во время выезда или заднего хода на парковочных местах и в других ограниченных пространствах.

Помощь водителю окажут информативный экран (Multi Around Monitor), который покажет изображение местности вокруг автомобиля с высоты птичьего полета, а также датчики парковки. Эффективность торможения была улучшена благодаря большим тормозным дискам передних колес и суппортам поршня. Ходовые характеристики автомобиля были усовершенствованы благодаря использованию задних амортизаторов, которые содержат большее количество демпфирующего масла. Переход на 6-ступенчатую коробку автомат с 5-ступенчатой позволит добиться плавного и в то же время более быстрого разгона, а также сгладит момент переключения передач.

Старт продаж на рынке Таиланда запланирован на 17 ноября 2018 г., вслед за этим новый L200 появится и на других рынках АСЕАН, Океании, Ближнего Востока, Европы, Африки и Латинской Америки – всего в 150 странах мира. Компания MMC планирует продать 180 000 автомобилей L200 (включая продажи текущей модели) еще в этом финансовом году. В прошлом финансовом году L200 стал одной из ключевых моделей, экспортируемой по всему миру, и второй по объему продаж после среднеразмерного кроссовера Outlander.