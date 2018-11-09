Компания Ford представила концепт Ranger Storm

На международном автошоу в Сан-Паулу Ford представил концепт Ranger Storm. Автомобиль будет продаваться в Бразилии и других странах Латинской Америки. Пикап получил грозный облик, похожий на экстремальную версию Raptor. Об этом красноречиво говорят огромные буквы Storm на фальшрадиаторной решетке (так же написано слово Ford на Raptor), 17-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожные шины Pirelli Scorpion.

В движение автомобиль будет приводить пятицилиндровый бензиновый двигатель на 3,2-литра , развивающий 200 л. с. Внедорожные модификаций подвески не предусмотрены. Кузов защищен мощными пластиковыми обвесами черного цвета. Серебристые рейлинги переходят с крыши в грузовой отсек, выступая сзади как ручки. Цены и сроки выхода на рынок не сообщаются.