Электрокроссовер Hyundai Saga EV

На автосалоне в Сан-Паулу компания Hyundai показала субкомпактный кроссовер Saga EV c 302-миллиметровым клиренсом. Шоу-кар получил прорезиненную площадку на крыше для лучшей фиксации грузов, камеры вместо боковых зеркал и силовую установку от электрического SUV Kona Electric. По данным бразильских журналистов, Saga EV построен на базе местного хэтчбека Hyundai HB20. Однако габариты и колесная база кроссовера немного больше, чем у предполагаемого исходника. Кузов практически полностью уникальный: сходство с HB20 заметно лишь в общих пропорциях шоу-кара и в районе передних стоек. Силовая установка Saga EV состоит их электромотора мощностью 150 киловатт (204 лошадиные силы и 395 Нм крутящего момента) и блока батарей емкостью 64 киловатт-часа. Запас хода по циклу WLTP — 470 километров.

Hyundai HB20 — это целое семейство машин, которое продается только в Бразилии. В его состав входит пятидверный хэтчбек, кросс-версия HB20X и седан. Все модификации построены на платформе Solaris первого поколения.