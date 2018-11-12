Известно имя приемника Hyundai Grand Santa Fe

Компания Hyundai озвучила имя большого восьмиместного кроссовера, который придет на смену Grand Santa Fe и будет считаться флагманской SUV моделью марки. Строить его планируют на базе еще не представленного официально Kia Telluride. Новинка от Hyundai будет именоваться – по крайней мере, на некоторых ключевых рынках – Hyundai Palisade. Слово, понятное без перевода и означающее целый диапазон понятий от «палисадника» до «частокола», по замыслу Hyundai, должно вызывать совсем другие ассоциации. Официально заявлено, что новинку назвали в честь скалистого района побережья Тихого Океана в Южной Калифорнии, известного под именем Pacific Palisades.

«Тележку» для кроссовера позаимствуют у Kia Telluride, а вот от внешности будущей новинки сюрпризов ожидать не приходится. По предварительным сведениям, Hyundai Palisade будет очень похож на более крупную и растянутую в длину версию Hyundai Santa Fe нынешнего поколения. Правда, вероятнее всего, Palisade станет крупнее, чем уходящий в историю Grand Santa Fe, обеспечит больше внутреннего пространства и, соответственно, станет несколько дороже. Что касается ожидаемой гаммы силовых агрегатов, то ее составят из 3,3-литрового V6 мощностью около 290 л.с., а также гибридной силовой установки, которую будут предлагать для топовых модификаций. Построенная на основе 3,5-литрового шестицилиндрового мотора, она сможет развивать до 400 л.с. Какие моторы может получить соплатформенный Kia Telluride, пока достоверно неизвестно, но и применительно к нему упоминался некий V6 объемом 3,3 л – очевидно, тот, что устанавливается на Kia Stinger. Правда, необходимо отметить, что этот мотор оснащается турбонаддувом и развивает 370 л.с.