  • Сегодня: Среда, Ноябрь 14, 2018

 

 
Новости   13 ноября 2018   

Пикап Chevrolet Colorado получил внедорожный пакет

Компания Chevrolet представила на американском рынке очередную модификацию среднеразмерного пикапа Colorado. Версия под названием Z71 Trail Runner предназначена для тех, кто регулярно эксплуатирует автомобиль на серьезном бездорожье. В основу модификации легла версия Colorado Z71, которая отличается от стандартных моделей усиленной подвеской для плохих дорог и наличием блокировки заднего дифференциала. Главные особенности модификации Trail Runner — это мощная защита днища, силовые пороги, и 17-дюймовые высокопрофильные шины Goodyear Duratrac с внедорожным рисунком протектора. Внешние отличия от базового пикапа минимальны: это решетка радиатора с крупной надписью Chevrolet вместо фирменного «креста» посередине да внедорожные колеса с крупной шашкой. Впрочем, эту решетку теперь можно получить на любой модификации пикапа за доплату в 395 долларов. 

Новинка займет среднюю ступеньку в иерархии модификаций пикапа Colorado для бездорожья. У пикапа есть и гораздо более радикальная версия ZR2: она отличается подвеской с коваными рычагами, расширенной колеей и амортизаторами Multimatic. Но такой автомобиль значительно дороже. Кстати, именно от версии ZR2 заимствована днища для модификации Z71 Trail Runner. Одновременно Chevrolet предложила покупателям и версию RST с люксовым уклоном. Она получила отделку кузова без хрома, молдинги на дверях и 20-дюймовые колеса с лаково-черными дисками. А ещё такую же решетку с надписью Chevrolet, как и версия Z71 Trail Runner. 

Chevrolet Colorado RST

Пикап Chevrolet Colorado продается в США недавно — всего четыре года. Это представитель среднеразмерных грузовичков, в последние годы вновь получивших популярность в Америке. По размеру они близки к знакомым нам пикапам азиатского и европейского производства — Toyota Hilux, Nissan Navara, Volkswagen Amarok.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2018 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу