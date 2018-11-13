Раллийная спецверсия пикапа Toyota Hilux для Японии

В Японии стартовали продажи пикапа Toyota Hilux в модификации Black Rally Edition. Новая версия разработана внутренним подразделением Toyota Racing Development (TRD), которое занимается заводским тюнингом. Black Rally Edition имеет сугубо стилистические отличия от стандартного пикапа. У спецверсии под передним бампером установлена стальная защита картера с выштампованной аббревиатурой TRD, а в бампере применены оригинальные красные обрамления «противотуманок». Комплектацию также отличают расширители колесных арок из тисненого неокрашенного пластика, широкие резиновые «брызговики» для всех колес, сдвоенный патрубок выхлопной системы, фирменные наклейки в нижних частях дверей. Black Rally Edition выглядит брутальнее стандартного пикапа, стиль спецверсии должен вызывать ассоциации с болидом для профессионального ралли.

В дополнение TRD предлагает пленку для стекол пикапа (снижает тепловое воздействие солнечных лучей), фирменную крышку бензобака, болты для крепления номерных знаков, мощные динамики аудиосистемы. Опции Black Rally Edition заказываются индивидуально — можно заказать все в комплексе или только отдельные позиции. Цена — от 1400 иен за крышку бензобака до 95 000 иен за насадку на глушитель, в пересчете на рубли диапазон цен составляет от 830 до 56 000. Тюнинговые детали можно приобрести не только для пикапа «из автосалона», но и для тех машин, которые уже находятся в эксплуатации.