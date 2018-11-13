Известно как назовут пикап на базе Jeep Wrangler

На сайте Jeep Scrambler Forum раскрыли торговое название пикапа на базе внедорожника Wrangler. Судя по скриншоту с официального сайта производителя, новинка воскресит имя Gladiator, которое последний раз использовалось на концепт-каре в 2005 году. Сначала предполагалось, что модель получит название Scrambler в честь одноименного пикапа, который выпускался до 1986 года. Однако руководство Jeep приняло решение вернуться к историческому обозначению и возродить имя Gladiator — так называли полноразмерные пикапы на платформе Wagoneer. Модель выпускалась с 1962 по 1988 год и легла в основу первого послевоенного грузовика армии США.