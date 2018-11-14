Известна дата премьеры нового Range Rover Evoque

Компания Land Rover выбрала необычный способ анонсировать новый Evoque: проволочные скульптуры, изображающие силуэт кроссовера, были расставлены по Лондону. Официальная премьера нового Range Rover Evoque должна состояться 22 ноября в Лондоне. Range Rover Evoque остается для британцев одним из драйверов продаж, поэтому компания не планирует никаких революций, не желая отпугнуть покупателей. Тем не менее, «Эвок» переживет ряд заметных изменений.

Судя по официальным скетчам, премиум-кроссовер сохранит узнаваемый силуэт (хотя и получит кое-какие дизайнерские элементы от Range Rover Velar) и прежнюю платформу. Но уже обещано, что «тележка» кроссовера будет изрядно переработана, включая перепроектирование задней подвески. Прототипы кроссовера уже тестируются на Нюрбургринге, чтобы научить «Эвок» обеспечивать водителю должные эмоции. Кроме того, платформу адаптируют под установку нового поколения гибридных силовых установок.

Ожидается, что гибридный кроссовер получит, помимо электродвигателя, еще и новый 1,5-литровый турбомотор из семейства Ingenium, а также 48-вольтовую систему питания. Правда, учитывая количество требуемых конструктивных нововведений, Evoque с такой гибридной силовой установкой появится на свет одним из последних. Помимо нее, кроссоверу обещаны дизель-электрический вариант и так называемый «мягкий гибрид». Что касается традиционных силовых установок, то их гамму составят из обновленных двухлитровых турбомоторов – бензинового и дизельного, которые смогут развивать от 150 до 300 л.с. Работать им предстоит с 9-ступенчатым автоматом и модернизированной системой выбора внедорожных режимов.

Что касается габаритов, то они увеличатся незначительно: например, колесную базу обещают нарастить примерно на 2 см. Сделано это будет в основном ради того, чтобы по размерам Evoque был больше, чем сейчас, сопоставим с Jaguar E-Pace. Известно также, что в новом поколении кроссовер не получит трехдверного кузова, но зато сохранит версию с открытым верхом.