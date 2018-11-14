Yamaha представляет мотовездеходы Wolverine X2 и X4

Компания Yamaha Motor CIS представляет на рынках России и стран СНГ новые соплатформенные мотовездеходы – двухместный Wolverine X2 и четырёхместную модель X4. Машины оснащены новым 2-цилиндровым 847-кубовым мотором, построены на базе жёсткой и лёгкой стальной рамы, имеют все обязательные режимы работы полноприводной трансмиссии (в том числе – возможность принудительной блокировки дифференциала), укомплектованы первоклассной подвеской и при этом окружают водителя и пассажиров высоким уровнем комфорта.

В системе питания двигателя используется электронная дроссельная заслонка Mikuni, оснащённая высокоскоростным сервоприводом YCCT® (Yamaha Chip Controlled Throttle). За впрыск топлива отвечают новые 12-точечные форсунки производства компании Mitsubishi. Мотовездеходы оборудованы трансмиссией Yamaha Ultramatic. Фирменная система Yamaha On-Command 4WD позволяет водителю поворотом одного переключателя управлять режимами трансмиссии мотовездехода. Доступны задний привод 2WD, полный 4WD (с ограниченными проскальзыванием дифференциала), а также 4WD Diff Block, в котором дифференциал заблокирован. Минимальные передний и задний свесы, а также большой дорожный просвет обеспечивают мотовездеходам Yamaha отменную геометрическую проходимость – в том числе выдающиеся углы въезда и съезда, что позволяет машинам серии Wolverine преодолевать самый сложный рельеф.

Оба мотовездехода оснащаются передовым электроусилителем рулевого управления EPS (Electric Power Steering). У Wolverine X2 независимая рычажная подвеска всех колёс, в которой установлены продвинутые амортизаторы KYB®, какими обычно комплектуются скоростные спортивные машины. Это энергоёмкие компоненты с выносными компенсационными камерами и полным набором регулировок. 4-местная модель X4 также имеет независимую подвеску, в конструкции которой использованы новые А-образные рычаги, но при этом укомплектована другими амортизаторами. Задние газонаполненные Sachs Nivomat принципиально отличаются от передних KYB и обладают уникальной способностью автоматически менять высоту в зависимости от загрузки мотовездехода. За быстрое и прогнозируемое замедление мотовездеходов отвечает эффективная тормозная система, состоящая из четырёх вентилируемых дисков диаметром 207 мм и 2-поршневых суппортов – для каждого колеса индивидуально. Отдельно предусмотрен дисковый стояночный тормоз, установленный на приводном валу. Wolverine X2 и X4 обладают впечатляющей грузоподъёмностью и готовы к транспортировке тяжёлой поклажи. Оба аппарата способны принять на борт более 270 кг груза, а также могут буксировать прицеп массой 900 кг.

Новинки Yamaha одни из самых тихих мотовездеходов в классе. Установленный на сайлентблоках сбалансированный 2-цилиндровый двигатель передаёт существенно меньше вибраций на кузов и кабину, чем 1-цилиндровая силовая установка. Свой вклад в повышение комфорта вносят специальные демпфирующие материалы, а также вибро- и звукоизоляционные панели, использованные при производстве кабины и вообще всех облицовок. Ещё одна немаловажная черта новых мотовездеходов Yamaha – эффективная грязезащита, сформированная из цельных дверей и широких колёсных крыльев с расширенными арками. У 4-местной модели задние сиденья установлены на 100 мм выше передних – для улучшения обзора пассажирам второго ряда.

В базовой комплектации мотовездеходы Wolverine X2 и X4 оснащены системой ограничения максимальной скорости, позволяющей установить лимит в 40 км/ч – что может пригодиться, например, при использовании машин в особо сложных условиях езды или при выполнении определённых работ. За пассивную безопасность моделей отвечает установленная защита днища, предохраняющая критически важные узлы аппаратов от повреждений при преодолении крупных препятствий. Для удобства обслуживания мотовездеходов в «броне» предусмотрены сервисные отверстия – чтобы выполнять базовое ТО без необходимости демонтировать элементы защиты.

Новые Yamaha Wolverine X2 и X4 будут доступны в салонах официальных дилеров Yamaha, в начале 2019 года.