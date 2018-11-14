Aston Martin показал фото своего первого кроссовера

Компания Aston Martin опубликовала серию фотографий своего первого в истории кроссовера. Какие-либо технические характеристики производитель пока не раскрывает, но оговаривает, что автомобиль перешел на стадию дорожных испытаний. Автомобиль протестируют в условиях экстремально низких температур, пустыни, высокогорья и на скоростной трассе Нюрбургринг. Британская марка официально подтвердила название новой модели: серийная версия будет называться DBX.

По неофициальной информации, в моторную гамму первого кроссовера Aston Martin войдут 5,2-литровый мотор V12 мощностью 600 л.с., а также 4,0-литровый твин-турбо V8 отдачей 500 л.с. Также не исключено появление гибридной и полностью электрической модификаций. Производство первого серийного кроссовера марки будет налажено на новом предприятии в Уэльсе на месте бывшей авиационной базы. Премьера модели, как ожидается, состоится в 2019 году.