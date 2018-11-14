Снимки нового Ford Bronco попали в Сеть

В Сеть утекли снимки нового внедорожника, сделанные на специальном мероприятии компании для дилеров. Перезапуск легендарного американского внедорожника Bronco, выпускавшегося с 1966 по 1996 год, состоится ближе к 2020 году. Ожидается, что в шестом поколении Bronco сохранит рамную конструкцию, полный привод и получит двигатель EcoBoost с шестью цилиндрами, объемом 2,7 л и мощностью 325 л.с. Теперь же, как сообщает Motor1, стало известно, что автомобиль может получить две версии. Одна из них — полноценный суровый внедорожник, вторая — более компактная кроссоверная модификация. Отмечается, что изображения второго варианта на днях «фордовцы» показали своим дилерам. Пока никаких официальных подтверждений или опровержений появившихся в прессе версий Ford не сделал. Вместе с тем ранее в компании заявляли, что внедорожник будет продаваться не только на американском, но и на других рынках, где есть «любители острых ощущений». Выпуск автомобиля наладят на родном для модели заводе Michigan Assembly (MAP) в городе Уэйн.

Фото: Motor1