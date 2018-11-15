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Новости   15 ноября 2018   

Компания Jaguar Land Rover предложила решение проблем пробок

Новый этап регулирования движения предлагает Jaguar Land Rover. Поскольку исключить пробки полностью невозможно даже теоретически, британский бренд действует по принципу «если что-то нельзя предотвратить, то это нужно возглавить». Компания Jaguar Land Rover представляет новую технологию, основанную на связи между транспортными средствами и инфраструктурой (V2X), которая позволяет автомобилю обмениваться данными со светофорами, чтобы помочь водителям избежать пробок и разгрузить городские дороги.

Система способна не только предупреждать водителя о скоплениях, но и указывать какому из автомобилей и в каком порядке двигаться в пробке,информацию о свободных местах и пути к ним на парковках, объезды аварий, подсказки по безопасным скоростным режимам и многое прочее. Помимо очевидного более безопасного передвижения в условиях пробок, технология сулит экологический выигрыш и главное — отсутствие стрессовых ситуаций у водителей. Ведь все мы помним, что нервные клетки — не восстанавливаются!

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