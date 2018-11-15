Компания Jaguar Land Rover предложила решение проблем пробок

Новый этап регулирования движения предлагает Jaguar Land Rover. Поскольку исключить пробки полностью невозможно даже теоретически, британский бренд действует по принципу «если что-то нельзя предотвратить, то это нужно возглавить». Компания Jaguar Land Rover представляет новую технологию, основанную на связи между транспортными средствами и инфраструктурой (V2X), которая позволяет автомобилю обмениваться данными со светофорами, чтобы помочь водителям избежать пробок и разгрузить городские дороги.

Система способна не только предупреждать водителя о скоплениях, но и указывать какому из автомобилей и в каком порядке двигаться в пробке,информацию о свободных местах и пути к ним на парковках, объезды аварий, подсказки по безопасным скоростным режимам и многое прочее. Помимо очевидного более безопасного передвижения в условиях пробок, технология сулит экологический выигрыш и главное — отсутствие стрессовых ситуаций у водителей. Ведь все мы помним, что нервные клетки — не восстанавливаются!