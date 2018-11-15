Стали известны подробности про пикап Jeep Gladiator

Уже известно, что один из самых долгожданных пикапов будет именоваться Jeep Gladiator. А теперь, благодаря очередной утечке официальных фотографий, стало ясно, как он будет выглядеть. В целом «Гладиатор» очень похож на Wrangler. По крайней мере, наполовину, так как его создателям пришлось основательно переработать кузов внедорожника, начиная от средних стоек.

Отличается Jeep Gladiator прежде всего погрузочной платформой длиной 1,5 метра (запасное колесо переехало под нее), а также новым задним бампером с встроенной буксировочной проушиной и новой задней оптикой. Интересно, что в Jeep сохранили пикапу возможность ликвидации верха, присущую внедорожнику. Соответственно, «Гладиатор» станет первым на рынке полноценным пикапом-кабриолетом. Ожидается, что производитель предложит несколько вариантов оформления верха кабины, как мягких, так и жестких – уже заявлено, что в списке опций для пикапа окажутся «десятки комбинаций дверей, верха и лобового стекла».

Моторную гамму для пикапа в целом позаимствуют у «Рэнглера», но из нее исчезнет двухлитровый турбомотор. По некоторым данным, на рынок Jeep Gladiator выйдет вооруженным 3,6-литровым V6, развивающим до 290 л.с. и 352 Нм крутящего момента. Работать он будет в паре с шестиступенчатой механикой или восьмидиапазонным автоматом. Годом позже в моторную гамму войдет и шестицилиндровый дизель, обеспечивающий 260 л.с. и 600 Нм крутящего момента, но механической КПП ему не достанется.

Что касается систем полного привода, то их у Gladiator будет, по всей видимости, столько же, сколько и у «Рэнглера», включая блокировки всех дифференциалов. А в качестве опции пикапу достанутся суровые мосты Dana 44 и 33-дюймовые внедорожные покрышки. Дебютирует Jeep Gladiator уже очень скоро – 28 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. А вот в продаже пикап появится только в следующем году.