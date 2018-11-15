В России стартовали продажи нового Subaru Forester

Официальный старт продаж нового Subaru Forester у российских дилеров состоялся 15 ноября. Самый доступный «Форестер» в начальной комплектации теперь стоит 1 959 000 рублей, а топовая версия Premium ES — 2 569 900 рублей. Кстати, желающим немного сэкономить есть смысл присмотреться к кроссоверам прежнего поколения, которые еще пока остались у продавцов и стоят от 1 739 000 рублей.

Что касается новинки, то базовая комплектация Standart подразумевает наличие 150-сильного атмосферника 2,0 л, вариатора Lineartronic и системы полного привода. В стандартное оснащение кроссовера входят светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, семь подушек безопасности, электрорегулировки водительского сиденья, климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений, мультимедийная система и некоторые водительские ассистенты (включая систему активного управления вектором тяги).

Комплектация Comfort стоит 2 089 900 рублей. В ней появляются, например, противотуманки, двухзонный «климат» и круиз-контроль, подогрев руля и заднего дивана, 8-дюймовый дисплей вместо 6,5-дюймового и 6 динамиков акустической системы, а также камера заднего вида. За 2 209 900 рублей предлагается кроссовер в исполнении Elegance, которое отличается, к примеру, тонированием задней полусферы, кожаными сиденьями и навигацией. Топовое исполнение для двухлитрового мотора именуется Eleganse ES и стоит 2 329 000 рублей. В этом случае доплата подразумевает в основном установку всех доступных водительских ассистентов, входящих в комплекс помощи водителю EyeSight.

Более мощным 2,5-литровым мотором с отдачей в 185 л.с. Subaru Forester комплектуется, начиная с уровня Elegance+ ES ценой в 2 429 900 рублей. Она отличается наличием подрулевых лепестков переключения «передач», возможностью регулировки наклона спинок задних сидений и некоторыми нюансами отделки. Наконец, топовый «Лесник» оценен в 2 569 900 рублей и может похвастать 18-дюймовыми колесными дисками, акустикой Harman Kardon, камерами кругового обзора, панорамным остеклением и системой бесключевого доступа. Три новых цвета кузова включают в себя серо-зеленый металлик, синий перламутр и темно-красный перламутр.