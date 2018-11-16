Компания Chevrolet представила концептуальный кроссовер для Китая

На выставке в Гуанчжоу компания Chevrolet представила концептуальный кроссовер FNR-CarryAll.

CarryAll имя из 1935 года, тогда так именовали некоторые внедорожники Chevrolet Suburban. На этот раз историческое имя досталось SUV концепту, полное название которого звучит как Chevrolet FNR-CarryAll. Кроссовер получил право именоваться концептом благодаря некоторым знаковым отличиям от серийной модели. Он заметно больше: в длину концепт вытянулся на 5 метров, а его колесная база составляет 2 867 мм. За счет этого в салон концепта удалось поместить три ряда сидений по два кресла в каждом. Кроме того, FNR-CarryAll отличается карбоновыми деталями кузова, 22-дюймовыми колесными дисками, спортивными креслами и цифровой приборкой в салоне, а также рядом мультимедийных решений для задних пассажиров.

Вероятнее всего, FNR-CarryAll должен демонстрировать направление, в котором будет двигаться развитие Blazer при адаптации кроссовера для китайского рынка. Там, как известно, пользуются популярностью удлиненные модификации серийных моделей с расширенным внутренним оснащением. При этом серийный Chevrolet Blazer не только не продается в Китае, но еще и ни разу не был там показан.