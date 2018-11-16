Известна дата старта российских продаж Volvo V60 Cross Country

Одной из главных новинок Volvo для России в следующем году станет универсал Volvo V60 Cross Country. Мировая премьера нового кросс-вагона состоялась в начале осени-2018, а до российского рынка он доберется в июне 2019 года. В целях улучшения внедорожных характеристик, универсал получил увеличенный до 210 мм дорожный просвет и защитный пластиковый обвес по периметру кузова.

Кроме того, он отличается переработанной подвеской и системой полного привода уже в базовой комплектации, у которой, к слову, появился особый внедорожный режим работы. Моторную гамму универсалу на первое время составили из двух моторов – 249-сильной бензиновой «четверки» и 190-сильного дизеля. Впрочем, позже V60 Cross Country начнут оснащать и гибридными силовыми установками. Появятся ли они в нашей стране, пока неизвестно.