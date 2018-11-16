В России приостановили продажи Chery Tiggo 3

Росстандарт, НАМИ, МАДИ и «Авторевю» огласили результаты первых тестов автомобилей, проведенных в рамках национального рейтинга безопасности RuNCAP. По итогам краш-тестов китайской компании Chery пришлось временно приостановить продажи кроссовера Tiggo 3: нарекания вызвали неподтвержденная безопасность стекол и качество громкой связи с оператором экстренных служб. Испытания RuNCAP проводятся в соответствии с Правилами ООН 94-01. Машины разбивают о барьер с 40-процентным перекрытием на скорости 56 километров в час.

Компания Chery на своем сайте разместила сообщение о том, что претензия Росстандарта связана с отсутствием информации о стеклах в ОТТС. При этом они соответствуют Правилу ООН № 43 и имеют маркировку «E», подтверждающую высокое качество. Проблемы с качеством аварийной связи будут решаться специалистами компании вместе с представителями поставщика устройства.