Готовим внедорожник к зиме. Какие шины выбрать?

Внедорожники и кроссоверы – у большинства из нас они ассоциируется с надежностью и высокой проходимостью. Но даже для таких автомобилей зима в России может стать настоящей проверкой на прочность – ведь ей свойственен не только снег, но и дождь, град, и даже сочетание этих природных явлений. А если брать в учет качество наших дорог, а иногда и полное их отсутствие, то это время года можно смело назвать экстремальным испытанием… успешное преодоление которого во многом зависит от правильно подобранных шин. В чем особенность моделей, специально разработанных для внедорожников и кроссоверов, способны ли правильно подобранные шины усилить эксплуатационные характеристики подобных автомобилей, выбрать шипуемые или нешипуемые — за ответами на эти вопросы мы отправились на производство шин Viatti.

Бренд Viatti – надежные легковые и легкогрузовые шины, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины Viatti сохраняют отличные сцепные свойства при любых погодных условиях, обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. Ежедневно предприятие KAMA TYRES выпускает более 30 тыс. шин Viatti – с конвейера продукция отправляются на российские заводы известных автоконцернов для первичной комплектации автомобилей, а также на прилавки специализированных магазинов нашей страны и, конечно же, на экспорт.

Немного о производственных тонкостях

Любая шина Viatti до попадания на склад проходит несколько основных этапов производства: подготовка резиновой смеси, изготовление компонентов, сборка, вулканизация и проверка на качество. Разница лишь в материалах, а точнее в составе резиновой смеси – для каждой модели она «своя», и, конечно, в рисунке протектора, от которого зависит поведение шины на дороге.

Силовая структура шин также схожа – это сочетание резиновой смеси с различными свойствами, стальных нитей, покрытых латунью, капронового и нейлоновых кордов. Стоит отметить, что эти компоненты размещают под разными углами, что гарантирует прочность конструкции и стойкость к деформации. Именно на эту основу, состоящую из собранных в единый цилиндр элементов, накладывается протекторная лента.

Протектор любой зимней модели Viatti сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от +10°С до ­–45°С. Именно поэтому специалисты KAMA TYRES отмечают, что нет необходимости «разогревать» шины в сильный мороз, например, за счет серии резких торможений, в первые минуты после начала движения.

Протектор у каждой из модели свой, имеет различные свойства и характеристики. Так, у нешипуемых моделей он достаточно мягкий – в его составе присутствует силика в покровной смеси. За счет этого ламели в пятне контакта работают более эффективно, цепляясь за асфальт или накатанный снег. У шипуемых – обладает необходимой жесткостью, чтобы надежно удерживать металлические шипы.

Выбор для российских условий эксплуатации

Модельный ряд зимних Viatti включает шесть наименований, из которых – две разработаны специально для кроссоверов и внедорожников. Продуманный дизайн и использование передовых европейских технологий позволило специалистам KAMA TYRES создать шины, способные не только сохранить, но и усилить все принципиальные качества этого сегмента автомобилей – надежность и устойчивость, маневренность и высокую проходимость, безопасность и способность выдерживать значительные динамические нагрузки.

Многочисленные испытания на полигоне Ивало в Финляндии, результаты тестирования на отечественных дорогах показали, что зимние шины Viatti сохраняют отличные сцепные свойства на протяжении трех-четырех сезонов, а то и больше (при соблюдении правил хранения и, конечно, в зависимости от стиля езды водителя и условий эксплуатации).

Для теплых зим и использования преимущественно в мегаполисах или южных регионах – оптимальным выбором станут нешипуемые Viatti Bosco S/T. Данная модель обеспечит уверенную езду как по снежному покрытию, так и по скользкому асфальту. Особенностью рисунка протектора Viatti Bosco S/T является усиление продольными рядами шашек, а также наличие жесткого центрального ребра. Оптимальный профиль шины в зоне перехода протектора в боковину обеспечивает точную управляемость при активном маневрировании на твердом дорожном покрытии. Модель сочетает в себе комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки.

Шипуемая Viatti Bosco Nordico сконструирована для более суровых зимних условий – низких температур и северных широт. Данная модель обеспечит превосходную проходимость в глубоком снегу и хорошее сцепление с обработанным реагентами льдом на автомагистралях. Частое расположение ламелей по всей ширине протектора дает надежное сцепление с ледяным или влажным покрытием дороги, а повышенная эластичность шашек улучшает продольное сцепление. Асимметричный рисунок протектора и широкий разнос шипов обеспечивает Viatti Bosco Nordico первоклассную износостойкость и значительно снижает уровень шума при движении.