Mitsubishi Eclipse Cross был назван «Автомобилем года 2019» в Японии

Mitsubishi Eclipse Cross был назван «Автомобилем года 2019» по версии Конференции автомобильных исследователей и журналистов Японии (RJC). Результаты финального голосования были объявлены 13 ноября 2018 года.

Престижная премия «Автомобиль года» от RJC присуждается экспертными членами, а победитель выбирается из всех японских моделей, представленных на внутреннем рынке в период с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года. Отборочная комиссия сформировала шорт-лист из шести лучших моделей перед финальным голосованием за лучший автомобиль 2019 года.

Последний раз модель Mitsubishi была удостоена звания автомобиля года по версии RJC в 2007 году, когда кей-кар Mitsubishi i получил эту награду. Конкуренция среди претендентов всегда высокая, японские производители традиционно находятся в авангарде автомобильных технологий и качества производства.

После объявления победителя экспертный комитет RJC отметил: «Mitsubishi Eclipse Cross — это не только стильный сплав острых линий кузова купе и компактного внедорожника, но и отличные ходовые качества и сбалансированная управляемость благодаря уникальной технологии Super All-Wheel Control (S-AWC). Он также демонстрирует отличную динамику за счет сочетания нового бензинового турбированного двигателя объемом 1,5 л. с системой непосредственного впрыска и 8-ступенчатой коробкой передач CVT со спортивным режимом.»