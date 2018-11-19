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Новости   19 ноября 2018   

Lamborghini создала концепт раллийного Urus

Итальянская компания построила на базе своего первого кроссовера необычный концепт. Он демонстрирует, как могла бы выглядеть трековая модификация «Уруса», способная ездить и по асфальту, и по грунту. И Lamborghini Urus действительно ждут такие гонки. Urus ST-X от заводского кроссовера внешне отличается, к примеру, новым карбоновым воздухозаборником на капоте, иными бамперами и 21-дюймовыми колесными дисками с центральной гайкой. Кроме того, кроссовер снабдили еще и оригинальными оконечниками выхлопной системы.

По технической части изменений побольше, но в подробностях о них специалисты Lamborghini Squadra Corsa пока не говорят. Известно, что благодаря удалению из салона всего ненужного для гонок кроссовер стал на 25% легче. Правда, попутно он получил все необходимое, чтобы быть официально допущенным на трек – каркас безопасности, систему пожаротушения и пожаробезопасный топливный бак. Утверждается также, что кроссовера основательно перетряхнули подвеску.

А вот силовую установку оставили без изменений. Гоночный концепт, как и стандартный «Урус», оснащен турбированным V8, развивающим 650 л.с. и 850 Нм в паре с 8-диапазонным автоматом, который ускоряет обычный кроссовер до 100 км/ч за 3,6 секунды. Впрочем, учитывая, что гоночный вариант заметно легче, ускоряться он должен более бодро.

На первые старты трековый Lamborghini Urus выйдет в рамках гоночного мероприятия Lamborghini World Finals в следующем году. А годом позже его ждет собственный монокубок, который включит в себя заезды как по асфальту – на знаменитых европейских и ближневосточных трассах — так и вне его.

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