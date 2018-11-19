Me7 — новый компактный электрический кроссовер от Enovate

Enovate — очередной китайский стартап по производству электромобилей — представил первую в своей истории модель — компактный электрический кроссовер ME7. Enovate ME7 создан с чистого листа на платформе, которая изначально рассчитана под применение электрической силовой установки.Экстерьер сочетает в себе гармоничные пропорции и лаконичные линии. Облик автомобиля разрабатывал немец турецкого происхождения Хакан Саракоглу. Ему 52 года, в 1998-2013 годах он работал в дизайн-подразделении Porsche AG.

Длина, ширина, высота Enovate ME7 составляют 4655, 1963 и 1640 мм соответственно. Колесная база — 2825 мм. Кузов наделен отличной обтекаемостью — коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,28. В движение кроссовер приводят два синхронных электромотора с постоянными магнитами. Совокупная мощность — 435 л.с., крутящий момент — 640 Нм. Двигатели питают литий-ионная батарея, заявленный запас хода на одной зарядке — 500-700 км (в зависимости от манеры езды). Электромобиль обладает спорткаровской динамикой — разгон с места до 100 км/ч занимает лишь 4,9 секунды.

В салоне Enovate ME7 обращают на себя внимание три дисплея, встроенных в переднюю панель. Первый — это цифровая приборная панель (диагональ 12,3 дюйма), второй — мультимедийная система (15,6 дюйма), третий — дополнительный развлекательный экран для переднего пассажира. Общая ширина трех дисплеев — 1460 мм.

Кроссовер оснащен системой распознавания лиц водителей, настроенной не только под азиатские, но и под европейские типажи лиц. Эта система работает как «противоугонка» — не позволяет завести автомобиль без идентификации пользователя по лицу (физиономии водителей загружаются в систему предварительно при помощи ключа от машины). В комплектацию Enovate ME7 войдут система автоматической парковки, функция предотвращения ДТП с распознаванием пешеходов и другое инновационное оборудование.

Производство новинки стартует в начале 2019 года, ее будут выпускать на заводе в городе Шаосин (юго-восток Китая). На первом этапе проектная мощность предприятия составит 60 000 автомобилей в год, в дальнейшем ее увеличат до 160 000 машин в год. Кроссоверы планируют активно поставлять на экспорт — в западные страны. Главным конкурентом ME7 представители Enovate почему-то называют американскую Tesla Model 3, хотя она не относится к кроссоверам.