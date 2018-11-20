  • Сегодня: Среда, Ноябрь 21, 2018

 

 
Видео   20 ноября 2018   

Дай порулить! с Александрой Говорченко. В полях

Александра Говорченко снова на коне, да не простом, а на железном! Нескучная страда в хорошей компании. А если засиделись — то можно и встряхнуться, ведь это просто песня, а не техника! Смотрите свежий выпуск программы «Дай порулить!».

 

Т24  — научно-познавательный канал о мужских увлечениях. Телеканал посвящён достижениям российской науки в сфере гражданских и военных технологий, разработкам российских инженеров и конструкторов; рассказывает о новейших видах российского вооружения, покорении космоса, спортивной науке, машиностроении, стратегических объектах России

 

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2018 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу