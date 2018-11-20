Названы цены и комплектации на Nissan X-Trail российской сборки

Компания Nissan раскрыла цены и комплектации обновленного кроссовера X-Trail, который выпускается в Санкт-Петербурге. Машина будет предложена россиянам в 10 версиях и с расширенным базовым оснащением. Продажи новинки начнутся в декабре 2018 года.

На выбор в России — три мотора: дизель dCi объемом 1,6 л и мощностью 130 л.с., а также два бензиновых агрегата объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. соответственно. Бензиновые двигатели работают в паре либо с 6-ступенчатой механической КПП, либо с обновленной бесступенчатой трансмиссией Xtronic CVT, которая в новом X-Trail была перенастроена специально для российского рынка. Дизельный двигатель агрегатируется с механической КПП.

Комплектации новинки были значительно переработаны с учетом российских климатических условий. Например, начиная с версии SE+ автомобиль, кроме подогрева лобового стекла и передних сидений, имеет подогрев руля и задних сидений. В список стандартного оснащения X-Trail также входят система помощи при экстренном торможении Nissan Brake Assist и система активного контроля траектории движения (АТС).

Компания также доработала шумоизоляцию кроссовера, подвеску и рулевое управление автомобиля: он стал тише за счет дополнительных шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках. Пружины и амортизаторы были перекалиброваны, сделав автомобиль мягче и комфортнее, а перенастроенный руль обеспечивает более точное управление и улучшенную информативность в повороте. Еще X-Trail получил системы остановки перед препятствием (FEB) и обнаружения препятствий при движении задним ходом (RCTA), а также адаптивные фары головного света (AFS) – в зависимости от скорости автомобиля и положения рулевого колеса система направляет световой пучок в сторону поворота на угол до 15 градусов.

Обновленный X-Trail оснащается функцией автоматического открытия двери багажника движением ноги под задним бампером. Также дверь можно открыть из салона, с кнопки на двери багажника или на ключе. Получил X-Trail и систему Яндекс.Авто, объединяющую сервисы от навигационной системы Яндекс.Навигатор до Яндекса.Музыки и прогноза погоды. Вся информация выводится на 8-дюймовый сенсорный цветной дисплей. Клиенту доступны две комплектации с системой Яндекс.Авто: LE Yandex и SE Yandex. В топовой комплектации LE Top теперь предлагаются новые легкосплавные диски на 19 дюймов. Добавлен и новый цвет кузова — оранжевый металлик.

Цены на Nissan X-Trail в комплектации XE начинаются с отметки 1 574 000 рублей. Стоимость автомобиля в комплектации SE+ составит от 1 836 500 рублей. Модель с предустановленной системой Яндекс.Авто будет стоить от 1 808 000 рублей (для комплектации SE Yandex) и от 2 073 000 рублей (для комплектации LE Yandex). Рекомендуемая розничная цена на автомобиль в самой богатой комплектации LE Top с двигателем 2,5 л. составляет 2 234 000 рублей.