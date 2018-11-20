В России стартовало производство обновленного Mitsubishi Pajero Sport

Компания ООО “ММС Рус” объявила о запуске производства обновленного Mitsubishi Pajero Sport с дизельным двигателем на заводе в Калуге. Первые автомобили начнут поступать в официальные дилерские центры марки в России уже в декабре этого года.

Технологический флагман модельного ряда Mitsubishi в России получил широкий перечень дополнительных комфортных опций, которые ранее были доступны только на бензиновых версиях, поставляемых из Таиланда.

Добавлены следующие новые опции:

• Задний карман пассажирского кресла с отделением под смартфон

• Напольная консоль с мягкими боковыми вставками

• Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках с водительской и пассажирской стороны

• USB разъем (только зарядка) в напольной консоли для задних пассажиров

• Розетка 220В (150 W) постоянного тока

• Улучшенная графика центрального дисплея приборной доски

Дизельные версии оснащаются рядным 4х-циллиндровым двигателем объемом 2,4 л в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой или 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная мощность двигателя — 181 л.с (133 кВт), максимальный крутящий момент — 430/2500 (Н*м/мин). Все модификации оснащены системой полного привода Super Select II 4WD.

Рекомендованная цена на внедорожник 2018-го года выпуска начинается от 2 339 000 рублей.