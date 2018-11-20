Внедорожники УАЗ смогут заводится при экстремально низких температурах

Ульяновский автозавод готовится к внедрению на свои внедорожники суперконденсаторных модулей, которые помогут запустить мотор в сильный мороз и даже если АКБ разряжена. Пресс-служба холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» сообщила о заключении контракта с УАЗом на поставку суперконденсаторных модулей. Производитель сообщает, что модули «обеспечивают гарантированный запуск двигателя автомобиля при экстремально низких температурах до -50°C, что особенно важно при эксплуатации транспорта в суровых климатических условиях, в том числе за Полярным кругом».

При этом в «Росэлектронике» добавляют, что суперконденсаторы не только снижают нагрузку на аккумулятор автомобиля, но и «обеспечивают гарантированный запуск двигателя при разряженных штатных батареях». Еще одно важное преимущество такого решения — способность суперконденсаторов, в отличие от электрохимических аккумуляторов, почти мгновенно отдавать электроэнергию и устойчивость к перепадам температур. Кроме того, срок эксплуатации суперконденсаторного модуля составляет 12 лет, что заметно длиннее срока «жизни» традиционного аккумулятора.

«Если раньше для запуска двигателя внутреннего сгорания при разряженном штатном аккумуляторе или неблагоприятных погодных условиях требовались усилия и изобретательность, то сегодня проблему можно решить с помощью установки суперконденсатора. Такие устройства обеспечивают импульсное выделение энергии за короткий промежуток времени – от 0,1 с до 10 с», говорится в сообщении компании.