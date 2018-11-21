Компания Subaru представила свой первый подзаряжаемый гибрид

Компания Subaru официально представила свой первый подзаряжаемый гибрид, который японцы построили на базе кроссовера Crosstrek (он же – Subaru XV). По сути, основа гибридной силовой установки осталась традиционной для Subaru – она состоит из двухлитрового оппозитника, фирменной системы полного привода Symmetrical AWD и вариатора Lineartronic. Однако, двигателю внутреннего сгорания на кроссовере Crosstrek Hybrid помогают сразу два электромотора.

Первый играет роль стартер-генератора, заряжая 8,8-киловаттную батарею (она расположена под полом багажника). Второй приводит в движение колеса, однако, также может пополнять энергозапас аккумуляторов за счет системы рекуперации. Мощность бензинового мотора в составе силовой установки была несколько снижена. По официальным данным, три двигателя совокупно развивают 150 л.с., тогда как на стандартном Subaru XV один только бензиновый атмосферник обеспечивает 152 л.с. Тем не менее, утверждается, что гибрид получился хоть и более тяжелым, но более динамичным: он способен ускориться до 60 миль в час (96 км/ч) на секунду быстрее бензинового кроссовера.

Новинка умеет передвигаться в сугубо электрическом режиме, причем способна ускориться на электротяге до 104 км/ч. Однако, запас хода на энергии аккумуляторов у Subaru Crosstrek Hybrid невелик и составляет всего 27 км. Всего же на запасах бензина и электричества новинка способна преодолеть более 770 км.

Опознать гибридную версию кроссовера можно будет по оригинальным колесным дискам, особому цвету кузова и соответствующим шильдикам, а также по гнезду для подключения зарядного устройства. В интерьере Crosstrek Hybrid появятся особая отделка кожей и синие вставки. В продажу на территории США новинка поступит уже в декабре по цене от 34 995 долларов, что примерно в полтора раза дороже аналогичного кроссовера с бензиновым мотором.