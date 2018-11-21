Известны новые подробности про Ford Bronco

Ford планирует превратить возрождаемое имя Bronco в название целого семейства, и уже известно, что в него войдет компактный, но довольно суровый внедорожник. А вот имя ему, по слухам, достанется отнюдь не внедорожное. Согласно просочившимся сведениям, будущую небольшую новинку Ford назовет Puma. Об этом сообщает издание Go Auto, которое попутно утверждает, что Ford уже зарегистрировал соответствующие права на территории Австралии и Новой Зеландии. Впрочем, не исключено, что имя для внедорожника составят из двух частей, причем первой частью будет все же Bronco. Таким образом, полное название новинки будет выглядеть, как Ford Bronco Puma.

К слову, возрождено оно будет отнюдь не везде. По предварительной информации, как минимум в Северной Америке будущая новинка получит другое название, причем в качестве основных называются Maverick или Timberline. Интересно, что и «Мэверик» в биографии Ford уже был, причем из четырех поколений модели три имели откровенно внедорожный характер, хоть и стали плодами «дружбы» Ford с другими автопроизводителями, а вот первое представляло собой опять-таки относительно небольшое купе.