Электрокроссовер Audi Q2 L e-tron для китайского рынка

На мероприятии, посвященном празднованию 30-летней годовщины сотрудничества Audi и First Automotive Works (FAW), немецкий производитель показал первое изображение электрического кроссовера Q2 L e-tron. Первая электрическая модель Audi, созданная специально для Китая, выйдет на местный рынок в следующем году — на год раньше e-tron.

Официальной информации об электрическом кроссовере нет, поэтому пока можно ориентироваться лишь на слухи. Так, по данным Indian Autos Blog в основу модели ляжет платформа MQB. На одной зарядке электрокар сможет проезжать до 500 километров. Внешность кроссовера сделают более традиционной — опять же, чтобы учесть предпочтения местных покупателей. По другой версии, на фотографии — эскиз, а дизайн товарной версии Q2 L e-tron будет основан на стилистике старшего e-tron.

Q2 L e-tron станет частью стратегии Audi по выпуску «локализованных» вариантов моделей, учитывающих специфику китайских клиентов, а также запуску новых цифровых сервисов. Компания стала первой, кто предложил в Китае специально разработанные 3D-карты и систему распознания иероглифов.