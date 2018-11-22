В Сети появились снимки нового Range Rover Evoque

В распоряжении издания Autoweek появились фотографии Range Rover Evoque следующего поколения. Кроссовер получил дизайн кузова с элементами от старшего Velar, но сохранил «фирменный» купеобразный профиль. Публичный дебют «Эвока» состоится 22 ноября.

Range Rover Evoque переедет на модернизованный вариант платформы D8, используемой на Jaguar E-Pace. Главные изменения в кроссовере придутся на техническую начинку и оснащение. Гамма двигателей нового Evoque будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок» семейства Ingenium, а также умеренной гибридной силовой установки. Все агрегаты смогут работать в паре с девятидиапазонным «автоматом» производства ZF.

Ранее Land Rover установила в западной части Лондона скульптуры из проволоки, демонстрирующие упрощенный дизайн нового Range Rover Evoque. На них видно, что модель сохранит прежние очертания, а изменения во внешности будут лишь косметическими. Например, в воздухозаборниках появятся горизонтальные планки.

С момента начала производства в 2011 году Evoque разошелся по миру в количестве 750 тысяч экземпляров. Кроме того, кроссовер получил более 225 международных наград и премий. Range Rover Evoque текущего поколения доступен в России по цене от 2 673 000 рублей.